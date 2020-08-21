Не успели даже начать работать. В Эстонии украинских работников уложил в больницу паутинник

Предположительно именно приготовление паутинника привело под аппараты искусственной почки троих украинских работников, которые так и не успели приступить к работе в Эстонии. Тот же гриб нашел своих жертв на Западе Эстонии, пишет Rus.Postimees.
5 августа должен был стать праздничным днем для поспешивших на помощь на эстонские поля украинцев. Двухнедельная изоляция в лесах Тартумаа подошла к концу, два теста показали отрицательный результат, а в регистре работников Эстонии, наконец, появилась запись о них. Вот-вот можно было начать зарабатывать деньги. Но по стечению обстоятельств вместо радости пришло очень плохое самочувствие – у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже. И только тогда, когда в отделение интенсивной терапии поступили уже двое иностранных работников, врачи начали подозревать, что речь идет об отравлении грибами.
Необычно долгий инкубационный период
Postimees смог связаться с предприятием в волости Камбья, взявшим украинцев на работу. Один из собственников маленькой фирмы, работающей в сельском хозяйстве, попросил не называть его имени, поскольку нападок из-за найма украинцев и без того было достаточно. О случившемся он рассказывает с тоской в голосе.
"Очень глупая история", - сказал он, добавив, что приехавшие к нему на работу украинцы, скорее всего, пошли за грибами от скуки.
Все трое мечтали начать работать и очень удивлялись, почему, сдав отрицательный анализ на коронавирус, они должны две недели сидеть, сложа руки?
Но гулять, находясь в самоизоляции в Эстонии, они могли, особенно в той местности, где просто так людей не встретишь. Да и послоняться по лесу – это совершенно бесплатное развлечение. Можно найти что-то к ужину.
Грибами, уложившими украинцев на больничную койку, по словам заведующего отделением интенсивной терапии Клиники Тартуского университета Сильвера Сарапуу, скорее всего, являются паутинники, которым свойственна почечная токсичность, и очень длительный, по данным литературы от трех дней до трех недель, инкубационный период.
Паутинники делятся на несколько видов, и каждый из них может привести к смерти. Отравы явно набрали много, поскольку ели их в изоляции в течение нескольких дней. Ситуация сложилась серьезная, и все три украинца – супружеская пара и еще один мужчина – нуждаются в помощи искусственной почки в отделении нефрологии.
Один из собственников нанявшей украинцев фирмы заверил, что фирма предоставляла работникам пищу во время всей изоляции: «У нас же свои овощи». Он удивляется: "Славяне в целом очень хорошо разбираются в грибах – русские повсюду их находят, даже такие, которые другие не знают. Как они могли так ошибиться?"
Путаница со страховкой
Прокомментировать случившееся доставившая 21 июля спец-бортом украинских работников Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата (EPKK) поручила руководителю по связям с общественностью Малле Линд.
В среду Линд еще не была уверена, что у палаты есть какая-то связь со съевшими ядовитые грибы иностранными работниками: "Может быть, эти украинцы уже давно здесь". Когда я спросил, была ли у привезенных в Эстонию 21 июля работников хотя бы медицинская страховка, пресс-секретарь ответила, что всем было объяснено, что сделать страховку рекомендуется.
Спустя сутки тон Линд стал более дружелюбным: "Да, палата привезла иностранных работников в помощь селянам, но то, что они пойдут в лес за грибами, это же их выбор. Мы же не знали, что это работники, которые прилетели на нашем самолете".
Она добавила: "На нашем сайте есть вся информация, которую мы отправили всем прибывающем на самолете иностранным работникам и их работодателям, ее на сайте могут прочесть все. Еще до вылета там были изложены требования, которых должны придерживаться прибывающие. И в плане медицинской страховки".
Также Линд сказала, что до полета, а точнее 18 июля, палата отправила всем связанным с полетом людям письмо, в котором было разъяснено, дешевле всего сделать медицинскую страховку на Украине, и она обязательно должна быть: "Это постоянно имелось и на сайте".
По данным архива сайта, страница палаты обновлялась несколько раз. В тех версиях, которые архивированы 15 и 16 июля, о страховке не сказано ничего, хотя разговор ведется, например, о том, что при размещении украинцев введено требование, чтобы минимальная площадь койко-места или нар должна было четыре квадратных метра. Предложение - "Медицинская страховка, конечно, должна иметься" - появилось только в последней версии, которую архивировали 16 августа. Google Cache Checker зарегистрировал последнюю версию 11 августа. Но требование страховки могло появиться на странице и раньше. На запрос, Линд ответила: "Эта информация в действительности постоянно дополнялась".
Собственник сельхоз предприятия из Камбья подтвердил, что украинский посредник говорил ему, что медицинские страховки есть: "Иначе их не пропустили бы через границу".
О том, что случилось, работодатель говорит сломленным голосом: "Мы потратились, оплатили билеты и визы, прошли весь этот ужас, а людей все равно нет. Если бы жители Эстонии поднялись с диванов, украинцы были бы не нужны".
Отравления на Западе Эстонии
Украинцы поправляются в больнице. В худшем случае, единственным спасением от отравления паутинником может стать пересадка почек. "По данным литературы, функции почек могут и восстановиться", - сказал руководитель отделения интенсивной терапии Клиники Тартуского университета Сарапуу, но отметил, что выздоровление может потребовать много времени.
В то же время, с отравлением паутинником находятся три человека и в таллиннской Северо-Эстонской региональной больнице. "В одном случае известно, что паутинники спутали с лисичками. В другом случае неизвестно, почему съели эти грибы. Пациенты поступили из западной части Эстонии", - сказала руководитель отделения неотложной помощи PERH Кристийна Пыльд.
По ее словам, из-за длительного инкубационного периода сложно распознать отравление паутинником: "В грибной период медикам на основании описанных жалоб нужно было задавать наводящие вопросы и уточнять, ели ли грибы в последних двух-трех недель. У всех пациентов нужно отслеживать по анализу крови функции почек. Возможно, что прежде неясные случаи почечной недостаточности не связывали с отравлением грибами".
Статистику по отравлениям грибами Пыльд посоветовала спросить в Институте развития здоровья, у которого, однако, ее нет, поскольку ее не собирают: "О случаях смерти, вызванной отравлением грибами, детальной информации нет, поскольку грибы содержат разные ядовитые вещества, поэтому эти случаи смерти собраны в рубрике о случайных отравлениях", - сказала руководитель по связям с общественностью института Пилле Калда.
Миколог Вейко Кастанье отметил, что паутинников в этом году довольно много. И другие похожие виды появились в этом году раньше обычного.
Тот вид паутинника, которым травятся люди, по словам Кастанье, попадается чаще других: он растет во многих местах и даже в засушливое время.
"То, как он попадает в корзинку, для меня является мистикой, - сказал миколог. – Он не похож ни на один съедобный гриб".
Крайне серьезное отравление
С момента потребления ядовитых паутинников и до появления симптомом в среднем проходит восемь дней, но возможна и задержка до трех недель. Характер яда не очень хорошо известен, а специфического лечения нет.
Симптомами являются: тошнота, рвота, летаргия, отсутствие аппетита, частое мочеиспускание, сильная жажда, головная боль, озноб и дрожь (без температуры), а также отказ почек. Функции почек могут восстановиться в течение двух-четырех недель.
Источник: The North American Mycological Association
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