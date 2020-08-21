Не успели даже начать работать. В Эстонии украинских работников уложил в больницу паутинник

21 июля Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата доставила из Киева в Таллинн 170 работников, которые, главным образом, должны были начать работать в сельском хозяйстве. ФОТО: Madis Veltman

Спустя сутки тон Линд стал более дружелюбным: "Да, палата привезла иностранных работников в помощь селянам, но то, что они пойдут в лес за грибами, это же их выбор. Мы же не знали, что это работники, которые прилетели на нашем самолете".

Она добавила: "На нашем сайте есть вся информация, которую мы отправили всем прибывающем на самолете иностранным работникам и их работодателям, ее на сайте могут прочесть все. Еще до вылета там были изложены требования, которых должны придерживаться прибывающие. И в плане медицинской страховки".

Также Линд сказала, что до полета, а точнее 18 июля, палата отправила всем связанным с полетом людям письмо, в котором было разъяснено, дешевле всего сделать медицинскую страховку на Украине, и она обязательно должна быть: "Это постоянно имелось и на сайте".

По данным архива сайта, страница палаты обновлялась несколько раз. В тех версиях, которые архивированы 15 и 16 июля, о страховке не сказано ничего, хотя разговор ведется, например, о том, что при размещении украинцев введено требование, чтобы минимальная площадь койко-места или нар должна было четыре квадратных метра. Предложение - "Медицинская страховка, конечно, должна иметься" - появилось только в последней версии, которую архивировали 16 августа. Google Cache Checker зарегистрировал последнюю версию 11 августа. Но требование страховки могло появиться на странице и раньше. На запрос, Линд ответила: "Эта информация в действительности постоянно дополнялась".

Собственник сельхоз предприятия из Камбья подтвердил, что украинский посредник говорил ему, что медицинские страховки есть: "Иначе их не пропустили бы через границу".

О том, что случилось, работодатель говорит сломленным голосом: "Мы потратились, оплатили билеты и визы, прошли весь этот ужас, а людей все равно нет. Если бы жители Эстонии поднялись с диванов, украинцы были бы не нужны".

Отравления на Западе Эстонии

Украинцы поправляются в больнице. В худшем случае, единственным спасением от отравления паутинником может стать пересадка почек. "По данным литературы, функции почек могут и восстановиться", - сказал руководитель отделения интенсивной терапии Клиники Тартуского университета Сарапуу, но отметил, что выздоровление может потребовать много времени.

В то же время, с отравлением паутинником находятся три человека и в таллиннской Северо-Эстонской региональной больнице. "В одном случае известно, что паутинники спутали с лисичками. В другом случае неизвестно, почему съели эти грибы. Пациенты поступили из западной части Эстонии", - сказала руководитель отделения неотложной помощи PERH Кристийна Пыльд.

По ее словам, из-за длительного инкубационного периода сложно распознать отравление паутинником: "В грибной период медикам на основании описанных жалоб нужно было задавать наводящие вопросы и уточнять, ели ли грибы в последних двух-трех недель. У всех пациентов нужно отслеживать по анализу крови функции почек. Возможно, что прежде неясные случаи почечной недостаточности не связывали с отравлением грибами".

Статистику по отравлениям грибами Пыльд посоветовала спросить в Институте развития здоровья, у которого, однако, ее нет, поскольку ее не собирают: "О случаях смерти, вызванной отравлением грибами, детальной информации нет, поскольку грибы содержат разные ядовитые вещества, поэтому эти случаи смерти собраны в рубрике о случайных отравлениях", - сказала руководитель по связям с общественностью института Пилле Калда.

Миколог Вейко Кастанье отметил, что паутинников в этом году довольно много. И другие похожие виды появились в этом году раньше обычного.

Тот вид паутинника, которым травятся люди, по словам Кастанье, попадается чаще других: он растет во многих местах и даже в засушливое время.

"То, как он попадает в корзинку, для меня является мистикой, - сказал миколог. – Он не похож ни на один съедобный гриб".

Крайне серьезное отравление С момента потребления ядовитых паутинников и до появления симптомом в среднем проходит восемь дней, но возможна и задержка до трех недель. Характер яда не очень хорошо известен, а специфического лечения нет. Симптомами являются: тошнота, рвота, летаргия, отсутствие аппетита, частое мочеиспускание, сильная жажда, головная боль, озноб и дрожь (без температуры), а также отказ почек. Функции почек могут восстановиться в течение двух-четырех недель. Источник: The North American Mycological Association