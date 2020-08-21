Под Ригой водитель с 5 промилле алкоголя устроил погоню, которая закончилась в реке

Отправляясь по указанному адресу, муниципальные полицейские не успели далеко уехать, так как разыскиваемая машина сама выскочила перед стражами порядка. После призыва остановиться водитель бросился бежать.

"Незамедлительно была начата погоня, которая продолжалась какое-то время, так как водитель не останавливался, не подчинился нескольким требованиям остановиться", - рассказал старший инспектор полиции Янис Фелдманис.

"Проехал через Улброку, после этого повернул в сторону Дрейлини, где потерял контроль над автомобилем".

Спустя какое-то время водитель не справился с управлением и въехал в реку. Водитель пытался убежать, однако остановился, когда полицейский пригрозил применить электрошок.

На вопрос, почему он убегал, водитель ответил, что у него нет прав.

Госполиция констатировала, что прав у него действительно нет. Кроме того, он сел за руль очень пьяным - алкометр показал пять промилле.

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