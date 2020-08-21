Родительский страх - вши, глисты и блохи. Как их избежать?

Чтобы защитить себя и детей от возможного инфицирования паразитами, фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга делится советами, как их избежать и что делать, если заражение все же произошло.

Вши и гниды

Заразиться вшами может любой, независимо от пола, возраста и социальной принадлежности. Мнение, что они возникают от грязи, является ошибочным, – инфицироваться ими может и очень чистоплотный человек.

Чаще всего вшами заражаются дети в возрасте от 3 до 11 лет.

Заражение происходит при соприкосновении с головами других детей или при использовании чужих расчесок, резинок для волос, шапок, полотенец, при примерке одежды в магазине или при поездке в общественном транспорте.

Вши и гниды или яйца вшей лучше всего заметны в волосах ближе к коже головы, в местах, где волосы растут гуще всего. Об их наличии свидетельствует постоянный, сильный зуд в области головы и задней части шеи, из-за которого может быть нарушен сон, ведь вши кормятся именно ночью.

На коже за ушами, на висках и в задней части шеи из-за расчесов могут появиться небольшие красные припухлости, уплотнения кожи с водянистыми выделениями.

Чтобы убедиться, есть ли в волосах вши, необходимо при дневном свете тщательно прядь за прядью вычесать волосы густым гребнем. В свою очередь, если возле корней волос заметны маленькие, белые пятнышки, которые трудно отделить от волос, то это яйца вшей или гниды.

Если у ребенка обнаружены вши, то высока вероятность, что они есть и у других членов семьи, в том числе у братьев и сестер, поэтому в их наличии рекомендуется убедиться всем членам семьи. Кроме того, следует быть ответственными и своевременно проинформировать руководство школы, чтобы оповестить родителей остальных детей о случаях вшей в классе и чтобы можно было избавиться от них.

Для избавления от имеющихся в волосах вшей необходимо использовать доступные в аптеках препараты - шампуни или аэрозоли, в состав которых входит вещество диметикон или силиконовое масло.

Чтобы избавиться от имеющихся в волосах мертвых вшей и гнид, волосы надо вычесывать специальным частым гребнем два раза в день (утром и вечером), пока не останется ни вшей, ни гнид.

После этого надо продолжать вычесывание через день по крайней мере в течение недели, пока все гниды не будут уничтожены и не будет уверенность в том, что не вылупляются новые вши.