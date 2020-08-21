Ой, а вас тоже веселит уйма плакатов с незнакомыми улыбающимися людьми, развешанных по всему городу? Смотришь и не понимаешь – это реклама зубной пасты или певец какой-то заграничный к нам пожаловал с новой программой? Хотя, слышали мы все эти программы. Например, "Никаких очередей в детских садах!". Звучит красиво, а по факту вам просто скажут: "Сорри, детского сада не будет. Уходите.". Вот и очередь накопиться не успеет!

На этой неделе произошло страшное – неизвестные взломали аккаунт Rīgas satiksme в Facebook!

Сотрудники главной экипажной города предупреждают, что если в ближайшее время на странице появится какая-то информация, то размещали ее не они. Мы зашли проверить. Последний пост – расписание 1-ого трамвая…вот теперь не знаем – верить или нет!? А вдруг трамвай придёт в 9:06, вместо заявленных 9:09? Это же сколько успешных бизнес-коучей Валер опоздают на свои успешные встречи по успеху!

А вообще, непонятно, кому может понадобиться взламывать страницу транспортников? Лично мы теперь с энтузиазмом ждем утечку обнаженных фоток троллейбусов и рассылку личных сообщений от Rīgas satiksme "Привет! Скинь 5 евро, на автобус не хватает! С зарплаты верну".

Кстати, Центральное статистическое управление на этой неделе объявило о начале переписи населения. Однако сообщается, что по квартирам никто ходить не будет.

Мы уже представили себе этот подсчёт, встанет один горемыка возле Ориго и: "Раз… два…три…ну, в общем-то и всё, да? Так и запишем, 5 бомжей, 3 индуса и 1 пачка чипсов".

Можно, конечно, еще через информацию на Facebook народ найти. Правда тогда не досчитаемся цыпочек, которые в графе "место жительства" указывают "в твоих мечтах".

В Германии начали эксперимент, в ходе которого 120 участников будут получать по 1200 евро в месяц в течение трех лет. Просто так. Просто, потому что они есть. Говорят, это делается для того, чтобы понять – может ли базовый доход помочь справиться с текущими вызовами, с которыми сталкивается общество. Ах, какие неженки! Латвия, между прочим, все это время тоже проводила эксперимент! Только нам денег никто не давал, а наоборот, удерживал в виде налогов. Тоже просто так. Зато нам никакие кризисы не страшны!

Ну, а мы, отдел маркетинга и бесстыдства Balticom, на этой неделе побывали на дне рождения начальника… без подарка. Пришли, рты набили, щастья-здоровья пожелали и по стеночке начали сваливать. Ну а что делать, если доставка с Амазона задержалась? Не поесть, что ли?! Но не переживайте, посылочка прибыла, так что в четверг мы всей оравой поздравляли нашего коммерческого директора.

Угадайте, что подарили? Подсказка – нет, не обещание утренней пунктуальности сотрудников.

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и бесстыдства Balticom. Хотите высказаться? Пишите!