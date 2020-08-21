"Не платим вообще": Лукашенко подтвердил, что на место протестующих журналистов взяли россиян

Он сообщил на встрече с работниками агрокомбината "Дзержинский", что российские журналисты прибыли в Беларусь после того, как некоторые сотрудники госканалов начали протестовать.

"Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения", - приводит портал слова Лукашенко.

Он также заявил, что, когда россияне еще не приехали, некоторые участники забастовки все же продолжили работу в Белтелерадиокомпании.

Лукашенко добавил, что журналисты из России не получают в Беларуси деньги за свою работу.

Напомним, 19 августа Tut.by сообщил, что, согласно информации бастующих сотрудников Белтелерадиокомпании, в телекомпанию приехали работать российские журналисты. Одна из участниц забастовки утверждала, что россиянам предложили зарплату в три-пять раз больше зарплат местных специалистов.