"Сухой оргазм" у мужчин: что это такое и вреден ли?

Социальный психолог Джастин Лехмиллер в своих исследованиях говорит о таком явлении как "сухой оргазм". Этим термином называют феномен сексуального здоровья, когда мужчина переживает кульминацию наслаждения без эякуляции или семяизвержения.

Одно из объяснений - слишком активная сексуальная жизнь, из-за которой со временем, испытывая оргазм, у мужчины выделяется все меньше спермы. Конечно, это не свидетельствует о проблемах со здоровьем, но это может стать проблемой для пар, которые стремятся завести детей.

Но очень редко все же "сухость" может оказаться симптомом крайне неприятных заболеваний, и об этом стоит знать.

Что делать, если у вас сухой оргазм

Важно! Сухой оргазм не вредит ни здоровью, ни возможности получать удовольствие от секса. Если вы не планируете заводить детей и не испытываете болезненных ощущений, то на это можно просто закрыть глаза.

Самое главное, что нужно сделать, если вас беспокоит "сухой оргазм" - обратиться к врачу. К сексопатологу или терапевту. Последний подскажет, к какому специалисту лучше отправиться с данной проблемой.

В том случае, если сухие оргазмы спровоцированы ретроградной эякуляцией, вам будет назначено лекарство, которое поможет во время секса держать мышцы шейки мочевого пузыря закрытыми.

Если эякуляцию "выключает" медицинский препарат, который вам был назначен ранее, врач подберет альтернативу без подобных последствий.

Если тут дело в психологической анэякуляции, то тут поможет психотерапия.