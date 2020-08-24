"Сухой оргазм" у мужчин: что это такое и вреден ли?

Одним из вопросов мужского сексуального здоровья является "сухой оргазм". Что это такое? Разбираемся!
Социальный психолог Джастин Лехмиллер в своих исследованиях говорит о таком явлении как "сухой оргазм". Этим термином называют феномен сексуального здоровья, когда мужчина переживает кульминацию наслаждения без эякуляции или семяизвержения.
Одно из объяснений - слишком активная сексуальная жизнь, из-за которой со временем, испытывая оргазм, у мужчины выделяется все меньше спермы. Конечно, это не свидетельствует о проблемах со здоровьем, но это может стать проблемой для пар, которые стремятся завести детей.
Но очень редко все же "сухость" может оказаться симптомом крайне неприятных заболеваний, и об этом стоит знать.
Что делать, если у вас сухой оргазм
Важно! Сухой оргазм не вредит ни здоровью, ни возможности получать удовольствие от секса. Если вы не планируете заводить детей и не испытываете болезненных ощущений, то на это можно просто закрыть глаза.
Самое главное, что нужно сделать, если вас беспокоит "сухой оргазм" - обратиться к врачу. К сексопатологу или терапевту. Последний подскажет, к какому специалисту лучше отправиться с данной проблемой.
- В том случае, если сухие оргазмы спровоцированы ретроградной эякуляцией, вам будет назначено лекарство, которое поможет во время секса держать мышцы шейки мочевого пузыря закрытыми.
- Если эякуляцию "выключает" медицинский препарат, который вам был назначен ранее, врач подберет альтернативу без подобных последствий.
- Если тут дело в психологической анэякуляции, то тут поможет психотерапия.
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