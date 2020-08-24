Пн, 24.08.2020
Навальный переживает отравление, но как политик он будет выведен из строя на месяцы. Если он пройдет через это без вреда, на что мы все надеемся, то его точно не будет на политической арене как минимум месяц-два. Яка Бизил, кинопродюсер и правозащитник

Крупные школы Латвии планируют проводить уроки по сменам

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В условиях риска распространения Covid-19 крупнейшие школы Латвии в основном намерены организовать обучение в утренние и вечерние смены или попеременно по неделям удаленно и на месте, рассказал в передаче Rīta panorāmā на LTV руководитель Государственного центра содержания образования (VISC) Гунтар Цатлакс.

Основная рекомендация для школ перед началом учебного года - по возможности уменьшить контакты между учащимися, чтобы в случае обнаружения инфекции на карантин не нужно было уходить всей школе.

Обучение 1-6-х классов VISC рекомендует проводить на месте.

В таких условиях труднее всего организовать уроки в крупных школах. По словам Цатлакса, во время недавних переговоров со школами обсуждались в основном два варианта - работа посменно или посещение школы классами попеременно, когда одну неделю школу посещают одни классы, а другие учатся удаленно, а на следующей неделе наоборот.

VISC напоминает, что мероприятия Дня знаний должны проводиться с соблюдением норм, установленных для публичных мероприятий, и рекомендует организовать их на открытом воздухе.

На вопрос о том, готовы ли в таких условиях школы к введению обучения на основе компетенций, Цатлакс ответил, что ограничения из-за Covid-19 осложнили введение нового содержания, но он надеется, что негативный эффект не будет столь существенным, чтобы процесс остановился.

В то же время, по словам руководителя VISC, ограничения позволили учащимся лучше освоить два важных компонента нового содержания обучения - самостоятельную учебу и цифровые навыки.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ