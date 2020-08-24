Крупные школы Латвии планируют проводить уроки по сменам

В условиях риска распространения Covid-19 крупнейшие школы Латвии в основном намерены организовать обучение в утренние и вечерние смены или попеременно по неделям удаленно и на месте, рассказал в передаче Rīta panorāmā на LTV руководитель Государственного центра содержания образования (VISC) Гунтар Цатлакс.
Основная рекомендация для школ перед началом учебного года - по возможности уменьшить контакты между учащимися, чтобы в случае обнаружения инфекции на карантин не нужно было уходить всей школе.
Обучение 1-6-х классов VISC рекомендует проводить на месте.
В таких условиях труднее всего организовать уроки в крупных школах. По словам Цатлакса, во время недавних переговоров со школами обсуждались в основном два варианта - работа посменно или посещение школы классами попеременно, когда одну неделю школу посещают одни классы, а другие учатся удаленно, а на следующей неделе наоборот.
VISC напоминает, что мероприятия Дня знаний должны проводиться с соблюдением норм, установленных для публичных мероприятий, и рекомендует организовать их на открытом воздухе.
На вопрос о том, готовы ли в таких условиях школы к введению обучения на основе компетенций, Цатлакс ответил, что ограничения из-за Covid-19 осложнили введение нового содержания, но он надеется, что негативный эффект не будет столь существенным, чтобы процесс остановился.
В то же время, по словам руководителя VISC, ограничения позволили учащимся лучше освоить два важных компонента нового содержания обучения - самостоятельную учебу и цифровые навыки.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!