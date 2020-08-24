Пн, 24.08.2020
Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я - уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц - новые выборы. Я иду. Владимир Зеленский, президент Украины, о ситуации в Беларуси

Посетители торгового парка Alfa сообщили об эвакуации

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В понедельник, 24 августа, в торговом парке Alfa произошла эвакуация, сообщает Apollo. 

Посетителей проинформировали, что возникла чрезвычайная ситуация, сообщили порталу Apollo очевидцы происшествия.

Видео: Эвакуация в торговом парке Alfa

Эвакуацию в своем Twitter-аккаунте также подтвердили представители торгового парка Alfa: "Началась эвакуация сотрудников и посетителей торгового центра Alfa. В настоящее время ответственные службы проводят обычную проверку и выясняют причины".

На место прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, при этом посетителей не подпускали к автомобилям, пишет Apollo со ссылкой на очевидцев.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ