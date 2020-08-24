Посетители торгового парка Alfa сообщили об эвакуации

Посетителей проинформировали, что возникла чрезвычайная ситуация, сообщили порталу Apollo очевидцы происшествия.

Видео: Эвакуация в торговом парке Alfa

Эвакуацию в своем Twitter-аккаунте также подтвердили представители торгового парка Alfa: "Началась эвакуация сотрудников и посетителей торгового центра Alfa. В настоящее время ответственные службы проводят обычную проверку и выясняют причины".

На место прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, при этом посетителей не подпускали к автомобилям, пишет Apollo со ссылкой на очевидцев.