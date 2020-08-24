Посетители торгового парка Alfa сообщили об эвакуации

В понедельник, 24 августа, в торговом парке Alfa произошла эвакуация, сообщает Apollo.
Посетителей проинформировали, что возникла чрезвычайная ситуация, сообщили порталу Apollo очевидцы происшествия.
Видео: Эвакуация в торговом парке Alfa
Эвакуацию в своем Twitter-аккаунте также подтвердили представители торгового парка Alfa: "Началась эвакуация сотрудников и посетителей торгового центра Alfa. В настоящее время ответственные службы проводят обычную проверку и выясняют причины".
На место прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, при этом посетителей не подпускали к автомобилям, пишет Apollo со ссылкой на очевидцев.
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