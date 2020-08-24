Пн, 24.08.2020
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Литва может попасть в список стран, наиболее затронутых Covid-19. Латвия решит, что делать

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

25 августа правительство планирует обсудить вопрос о возможном включении Литвы в список стран, наиболее затронутых Covid-19, - рассказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он сообщил, что во вторник правительство заслушает отчет Министерства внутренних дел о контроле на государственных границах в условиях Covid-19.

На просьбу прокомментировать быстрый рост заболеваемости Covid-19 в Литве и возможные действия Латвии в отношении соседней страны, если она окажется в так называемом "желтом" или "красном" списке, Кариньш отметил, что он ежедневно отслеживает ситуацию с заболеваемостью Covid-19 в различных странах Европы. 

Премьер отметил, что больше всего его беспокоит ситуация в соседних с Латвией странах, добавив, что заболеваемость Covid-19 в Литве имеет тенденцию к росту.

"В настоящее время после возвращения из "желтых" и "красных" стран необходимо соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Завтра МВД отчитается о том, как мы контролируем внешние границы, и мы зададим вопрос относительно Литвы", - прокомментировал Кариньш. 

Напомним, за минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случаев коронавируса, также зарегистрирована 85-я смерть. Общее число заражений с начала пандемии выросло до 2673. В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 807 человек, 1766 человек выздоровели. В изоляции находятся 3460 человек.

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