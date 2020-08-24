Литва может попасть в список стран, наиболее затронутых Covid-19. Латвия решит, что делать

Он сообщил, что во вторник правительство заслушает отчет Министерства внутренних дел о контроле на государственных границах в условиях Covid-19.

На просьбу прокомментировать быстрый рост заболеваемости Covid-19 в Литве и возможные действия Латвии в отношении соседней страны, если она окажется в так называемом "желтом" или "красном" списке, Кариньш отметил, что он ежедневно отслеживает ситуацию с заболеваемостью Covid-19 в различных странах Европы.

Премьер отметил, что больше всего его беспокоит ситуация в соседних с Латвией странах, добавив, что заболеваемость Covid-19 в Литве имеет тенденцию к росту.

"В настоящее время после возвращения из "желтых" и "красных" стран необходимо соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Завтра МВД отчитается о том, как мы контролируем внешние границы, и мы зададим вопрос относительно Литвы", - прокомментировал Кариньш.

Напомним, за минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случаев коронавируса, также зарегистрирована 85-я смерть. Общее число заражений с начала пандемии выросло до 2673. В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 807 человек, 1766 человек выздоровели. В изоляции находятся 3460 человек.