Двоюродная правнучка Елизаветы II не боится загорать топлес и нарушать дресс-код. Знакомьтесь, нетипичная представительница монаршей семьи, 39-я в очереди на королевский престол - леди Амелия Виндзор, которой есть чем удивить!

Семья и детство

Леди Амелия София Теодора Мария Маргарита Виндзор родилась 24 августа 1995 в Кембридже. Она младшая дочь Джорджа Виндзора, графа Сент-Эндрюса, и Сильваны Виндзор, графини Сент-Эндрюс. Внучка кузена Елизаветы II - принца Эдварда, герцога Кентского и праправнучка короля Георга V. Таким образом, королеве девушка приходится двоюродной внучатой племянницей.

Некоторое время девушка являлась единственным членом своей семьи, у кого оставалось право наследовать британский престол.

Дело в том, что ее мать Сильвана принадлежит по рождению к римско-католической церкви и по причине брака с ней был исключен отец. Брата Амелии Эдварда и сестру Марину Шарлотту исключили из порядка наследования, поскольку в подростковом возрасте они перешли в католичество. Амелия, в свою очередь, оставалась членом Церкви Англии.

Все поменялось в 2015 году: в британское законодательство были внесены поправки, согласно которым ограничения были сняты, граф (но не старшие дети-католики) снова оказался в списке престолонаследников.

Амелия окончила школу Святой Мэри для девочек в Аскоте. После выпуска оттуда девушка сделала перерыв сроком на год. В течение этого времени она активно путешествовала. Например, она успела побывать в Индии и Таиланде. После годичного перерыва Амелию приняли в Университет Эдинбурга.

В университете девушка изучает иностранные языки - французский и итальянский, которые, по ее словам, очень помогают ей в работе. Но о работе чуть позднее.

Если говорить об отношениях с монаршими родственниками, то они относительно близкие. Леди Виндзор нередко бывает на официальных мероприятиях королевской семьи, временами выходит на балкон Букингемского дворца во время парадов. Кроме того, она, конечно, была гостьей на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году. Однако на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл ее не было. Данный факт в 2018 году активно обсуждали британские СМИ, однако причины того, почему девушка не получила приглашения до сих пор неизвестны.

Но одним из самых близких и любимых своих родственников Амелия называет принца Чарльза, называя его "лучшим дядей всех времен".

Моделинг

ФОТО: Scanpix/AFP

Впервые мир заговорил о красоте Амелии в 2013-м году, когда она прибыла в качестве гостьи на парижский Бал дебютанток.

Сейчас же известно, что девушка профессионально сотрудничает с модельными агентствами Storm Models и NEXT Model Management, выходит на подиумы на модных показах и не раз была на обложках различных изданий.

Только на модельной карьере девушка останавливаться не планирует: она уже прошла стажировку в Azzedine Alaïa и Bvlgari, а также выпустила совместную коллекцию с обувным брендом Penelope Chilvers.

Согласно словам самой леди Виндзор, она хотела бы изучить все аспекты индустрии и выбрать то, что ей больше всего понравится.

Что она себе позволяет?

Пока более знаменитые королевские родственники строго следуют дресс-коду и не могут даже сделать маникюр в темных оттенках, Амелия ни в чем себе не отказывает, загорая исключительно топлес. Что интересно, это вполне осознанный "бунт" в ответ на то, что за девушкой по пятам следуют папарацци.

Да и кроме того, девушка может позволить себе набить тату и вести соцсети от своего лица. Тату у девушки, кстати, несколько, включая тигра на левой лопатке и изображение трех медвежат в честь себя и своих старших брата и сестры.

Не отказывает себе Амелия и в нарушении дресс-когда. Она из тех, кто может появиться на красных дорожках в мини-юбке в паре с массивными кроссовками. Естественно, нижнее белье она часто "забывает" надеть.