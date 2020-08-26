В аэропорту "Рига" задержан гражданин России. Он подозревается в "отмывании" более 400 000 евро

Согласно информации, полученной в результате анализа рисков, в августе в аэропорту "Рига" был задержан гражданин России 1982 года рождения, который собирался вылететь в Великобританию и задекларировал 98 503 доллара США, 2050 евро и 70 фунтов стерлингов наличными (в целом 85 770,11 евро). Истинное происхождение этих денег будет проверено в ходе досудебного расследования.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении управления налогово-таможенной полиции СГД, в 2019 году этот же человек, покидая территорию Латвии, задекларировал наличные в размере 223 891 евро, происхождение которых также будет выяснено в ходе дальнейшего расследования.

В августе этого года управление налогово-таможенной полиции СГД возбудило уголовное дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195 Уголовного закона - о возможном отмывании средств в размере более 400 тыс. евро в период с 2019 по 2020 годы.

В рамках уголовного дела сотрудники управления провели обыск в банковском сейфе, зарегистрированном на имя вышеупомянутого гражданина России. В ходе обыска были изъяты наличные на сумму 101 тыс. долларов США и 6850 евро.

В настоящее настоящее время банковские счета арестованы, продолжается досудебное расследование.

Гражданин России признан подозреваемым, к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В интересах следствия дополнительной информации не предоставляется.