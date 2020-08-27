"Будет еще один инвалид". Задержанный в Минске снял на видео происходившее в автозаке

Мужчина рассказал, что стоял на проспекте Победителей в "цепочке солидарности", когда "подлетел ОМОН". Задержанию он не сопротивлялся.

В автозаке, помимо Дениса, находились еще несколько задержанных. Судя по голосам, все мужчины. Омоновцы положили всех лицом в пол и били лежащих дубинками.

Видео длится 7 минут. Практически безостановочно на протяжении этого времени на кадрах слышны избиения и оскорбления. Слышно, что в какой-то момент один из мужчин стал плакать. За это его еще больше стали избивать. Кто-то говорил, что "просто ехал с работы", но сотрудники ОМОНа не слушали оправдания и продолжали бить лежащих дубинками.

"У меня нога сломана!" - слышно на видео голос одного из задержанных. Сотрудники правопорядка никак на это не отреагировали.

"У нас один инвалид", - говорит мужчина. "Руки за голову! Будет еще один, ***!" - ответил омоновец.

Германов рассказал, что его камера была пристегнута булавкой к байке. Не заметили ее, потому что она небольшая. Когда автозак подъехал к Окрестина, он отстегнул ее и спрятал в носок. "Если бы камеру нашли, меня бы убили", - объясняет мужчина.

Личные вещи их попросили сложить в пакет. Надзиратели не заметили камеру среди сигарет, ключей и шнурков.

В интервью Tut.by Денис рассказал, что на Окрестина людей "били смертным боем". Его самого также избили в изоляторе. Там он провел трое суток. "Через три дня меня судили, дали 12 суток", - рассказывает он.

Когда мест на Окрестина перестало хватать, многих задержанных вывезли в другой изолятор, пустили в душ, показали врачу. "Мы не могли понять, что происходит, думали, это рай: мы увидели матрасы, нам дали белье, мыло, разрешили курить, покормили. Осталось 69 человек, когда пришел прапорщик: "Пацаны, вы все едете домой. Вас там ждут волонтеры", - рассказал Денис.