Spiegel: Навального могли отравить "Новичком", которым пытались убить болгарского бизнесмена

Врачи полагают, что при отравлении Навального и Гебрева могли использовать схожие вещества, пишут авторы расследования. По их данным, врачи допускают, что Навального отравили веществом из семейства органофосфатов, к которым относятся инсектициды и нервно-паралитические вещества зарин и "Новичок". Официально это не подтверждено.