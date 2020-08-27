Чт, 27.08.2020
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Spiegel: Навального могли отравить "Новичком", которым пытались убить болгарского бизнесмена

ФОТО: JOHN MACDOUGALL / AFP

Врачи берлинской клиники Charité, которые лечат Алексея Навального, обратились к коллегам из Болгарии из-за возможного сходства между отравлением российского политика и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, которого, предположительно, отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Об этом говорится в совместном расследовании Der Spiegel и Bellingcat.

Врачи полагают, что при отравлении Навального и Гебрева могли использовать схожие вещества, пишут авторы расследования. По их данным, врачи допускают, что Навального отравили веществом из семейства органофосфатов, к которым относятся инсектициды и нервно-паралитические вещества зарин и "Новичок". Официально это не подтверждено.

Галерея: Алексея Навального транспортируют в немецкую клинику Charité

Отравление Гебрева:

  • 28 апреля 2015 года предприниматель Емельян Гебрев, его сын и бизнес-партнер были госпитализированы с симптомами тяжелого отравления. Лаборатория Хельсинкского университета, специализирующаяся на химическом оружии, обнаружила в организме Гебрева следы двух органофосфатов. Это может свидетельствовать о том, что его пытались убить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", утверждали The Insider и Bellingcat. 
  • Месяц Гебрев находился в коме, затем ему стало лучше, но спустя некоторое время его состояние ухудшилось. Предполагается, что его пытались отравить повторно.

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