Пт, 28.08.2020
Путин подражал Лукашенко в своих методах правления – или, скорее, плохого правления. В этом смысле можно сказать, что Путин ученик Лукашенко. Но в их сегодняшних отношениях "хвост виляет собакой". Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"

"Ощущаю как минимум 10 из этих симптомов" - Белла Хадид о длительной борьбе с болезнью Лайма

ФОТО: Scanpix/AP

Модель Белла Хадид поделилась подробностями своего хронического заболевания. 

Напомним, в 2015 году ей был поставлен диагноз - болезнь Лайма, вызванная укусом клеща. 

Такой же болезнью страдают и ее мать с братом. 

"Иногда я не могла встать с постели, была ужасно измотана. Это было самое трудное время в моей жизни", - признавалась модель. Сейчас Белла регулярно делает капельницы для улучшения своего состояния и борьбы с симптомами болезни.

На днях модель решила рассказать в Instagram больше о симптомах болезни Лайма, с которой она борется уже много лет. Белла страдает от регулярных головных болей, туманности сознания, бессонницы, тошноты, особой чувствительности к свету и шуму. Помимо этого, девушка часто испытывает чувство тревоги, боль в суставах. Также она страдает нарушением аппетита, потому вес то набирается, то уходит. 

"Каждый день я ощущаю как минимум 10 из этих симптомов. Это продолжается где-то с 14 лет, но симптомы стали более явными после 18", - призналась модель. 

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