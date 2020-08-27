"Ощущаю как минимум 10 из этих симптомов" - Белла Хадид о длительной борьбе с болезнью Лайма

Напомним, в 2015 году ей был поставлен диагноз - болезнь Лайма, вызванная укусом клеща. Такой же болезнью страдают и ее мать с братом. "Иногда я не могла встать с постели, была ужасно измотана. Это было самое трудное время в моей жизни", - признавалась модель. Сейчас Белла регулярно делает капельницы для улучшения своего состояния и борьбы с симптомами болезни.

На днях модель решила рассказать в Instagram больше о симптомах болезни Лайма, с которой она борется уже много лет. Белла страдает от регулярных головных болей, туманности сознания, бессонницы, тошноты, особой чувствительности к свету и шуму. Помимо этого, девушка часто испытывает чувство тревоги, боль в суставах. Также она страдает нарушением аппетита, потому вес то набирается, то уходит.

"Каждый день я ощущаю как минимум 10 из этих симптомов. Это продолжается где-то с 14 лет, но симптомы стали более явными после 18", - призналась модель.