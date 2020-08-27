Пт, 28.08.2020
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Андрей Мединьш, пробст "Общины горного благословения"

В KNAB начали десять проверок о возможных нарушениях предвыборной агитации

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в настоящее время начато десять проверок о возможных нарушениях предвыборной агитации.

Учитывая, что эти проверки еще не завершены, KNAB не комментирует предполагаемые нарушения.

Предвыборная агитация перед предстоящими внеочередными выборами в Рижскую думу длится с 7 июля до дня выборов, то есть 29 августа. Столкнувшись с возможными нарушениями предвыборной агитации, например, восхваляющими или очерняющими какого-то кандидата или партию публикациями, в которых к тому же не указывается заказчик материала, жители должны сообщать об этом в KNAB.

Это можно сделать несколькими способами, в том числе в мобильном приложении Zino KNAB или по круглосуточному телефону доверия KNAB 8000 20 70.

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