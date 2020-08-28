В Латвии продолжают искать людей. Может, вам что-то известно о них?

Сумцову Ирину 1970 г. р. ищет отец - Иван Сумцов.

Павловского (Павликовского) Александра 1958 г. р. ищет родственница Антонина.

Водзянского Николая 1954 г. р. и его семью ищет Степан. "Ищу дядю".

Михайлова Сергея 1962 г. р. из города Добеле ищет сестра Ольга.

Гущу Надежду 1951 г. р. и ее семью ишет сестра Наталья.

Потеева (Путеева) Константина 1961-62 г. р. из города Балви ищет Оксана.

Янченкова Виктора 1946 г. р. и его семью ищет сестра Вера.

Руфмана Павла 1953 г. р., жившего в Юрмале, и его семью ищет двоюродная сестра Ирина.

Чернявскую Бернарду 1958 г. р. ищет подруга Нина.

Соколова Олега Николаевича 1962 г. р. ищут брат Герман и сын Роман.

Элксниса Артиса 1945 г. р., который проживает в Вентспилсе, ищет сын Денис Элкснис. "Может, у меня есть братья, сестры".

Сироткина Валерия 1955 г. р. ищет родственница Маргарита.

Лушницкую (Ёлкину) Эльвиру ищет сын Владимир.

Безденежных Александру 1948-50 г. р. и Алексея ищет Людмила.

Чернышева Николая 1956 г. р. очень ищет дочь Ирина.

Точкар Валентину 1962 г. р., жившую в Риге, ищет школьный товарищ Леонид.

Перманиса Валдиса 1940-41 г. р. и его семью ищет родственница Екатерина.

Дишлерса Роберта 1955 г. р. ищет родственник Андрей.

Трофимову Зинаиду Анатольевну 1955-60 г. р. ищет сестра Зинаида.

Шмагина Анатолия 1946 г. р. и его семью ищет Валентина.

Гиненко (Гланенко) Григория 1948 г. р. ищет дочь Елена. Она также ищет сестер и братьев. "Отец проживал в Вентспилсе".

Горохову Ларису 1965-68 г. р. ищет родственница Ирина.

Страздиньша Интса 1945 г. р. ищет внук Александр.

Петрову Раису 1952 г. р., проживавшую в Лиепае, ищет родственница Ирина.

Колесникова Юрия 1957-58 г. р. ищет брат Виктор.

Цветкову Татьяну 1959 г. р. ищет родственница Зоя.

Стуцис Инту 1963 г. р. ищет родственница Ирина.

Акулова Геннадия 1950 г. р. ищет дочь Светлана.

Эгле Юриса 1978 г. р. ищет Маргарита.

Святодух Валентину 1968 г. р. и ее семью ищет Светлана.

Хандогину Валентину 1976 г. р. ищет брат Тадеуш.

Гаршеку Нину 1961 г. р., Надежду и Николая из Риги ищет Ольга. "Ищу маму, сестру и брата".

Байкину (Гаеву) Надежду 1950 г. р. ищет родственница Елена.

Потехину Марину 1943-46 г. р. и ее семью ищет родственница Светлана.

Утовку Виктора Александровича 1938-39 г. р. ищет дочь Ирина. "Может, у меня есть сестры, братья".

Бентса Лаймнесиса 1990-95 г.р. ищет брат Эдгар.

Кожухова Юрия 1980 г. р. и его семью ищет родстенница Яна.

Иванову Ирину 1980 г. р. ищет двоюродная сестра Ния.

Ершева Александра 1983-86 г. р. ищет сестра со сторони отца Юлия.

Саллу Валдиса 1961 г. р. ищет Игорь. "Ищу друга своего отца".

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.

Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv, моб. тел. 29923833.