Борьба за Белый дом и прозвища за спиной: странные отношения Мелании и Иванки Трамп

27 августа в Вашингтоне завершился съезд Республиканской партии. Ранее RUS TVNET рассказал, чем запомнился наряд Мелании Трамп пользователям Сети. Однако это не все, чем отличилась первая леди США в тот день!

Тем для обсуждений после последнего дня достаточно: платье Мелании, 70-минутная речь Дональда и... предполагаемый конфликт между первой леди и первой дочерью.

Внимание пользователей Сети и СМИ привлекло видео, на котором видно, как Мелания резко меняется в лице после того, как мимо нее проходит Иванка. Что это было - неизвестно. Однако данные кадры только подогрели слухи вокруг того, что между женой и дочерью Дональда Трампа вражда.

"Это было так странно"

Пользователи Сети сходятся во мнении, что Мелания ненавидит всех родственников супруга. Такой вывод они делают на основании того, что Мелания частенько отказывается, например, подать мужу руку. Однако то, что в семействе Трампов не все так гладко, как может казаться на первый взгляд, - не подтверждено.

Что говорят об отношениях Иванки и Мелании?

1 сентября 2020 года должны были выйти мемуары "Мелания и я", которые написала бывшая подруга и советница первой леди Стефани Уинстон Волкофф.

Согласно опубликованным ранее отрывкам, автор затронула и тему отношений Иванки и Мелании.

Например, Уинстон Волкофф рассказала о так называемой операции "Заблокируй Иванку", которую Мелания и Стефани провернули во время инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Уинстон Волкофф являлась одним из основных организаторов церемонии. Согласно ее словам, Иванка хотела заполучить как можно больше внимания, что не нравилось Мелании:

"Это была инаугурация Дональда, а не Иванки. Но никто не решался ей об этом сказать. Мелания была не в восторге от того, что Иванка руководила расписанием, и препятствовала этому. Она также не была счастлива услышать, что Иванка настаивала на том, чтобы выйти на парад на Пенсильвания-авеню вместе со своими детьми".

Старшая дочь Дональда Трампа даже приводила фото Барака Обамы с семьей с инаугурации в качестве аргумента в пользу своего желания. Стефани и Мелания, в свою очередь, постарались сделать все возможное, чтобы дочь Трампа как можно меньше попадала в кадр и светилась на мероприятии.

Портрет и принцесса

Если верить сказанному в книге, Мелания и Иванка даже придумали друг другу прозвища. Мелания называет Иванку (правда, за глаза) "Принцессой", намекая на избалованность старшей дочери супруга. Ответ Иванки не заставил себя ждать - "Портрет". Именно так старшая дочь Трампа называет Меланию, и все из-за неизменного выражения лица и молчания на мероприятиях.

В книге The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump, написанной репортером Washington Post Мэри Джордан, также отмечаются эти прозвища.

Согласно еще одной неофициальной биографии первой леди США, The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump, в первые недели президентского срока Дональда Трампа его дочь предложила переименовать "Офис первой леди" в "Офис первой семьи", чтобы фокус внимания сменился. Мелания не позволила ей этого сделать.

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Пресс-секретарь первой леди уже успел опровергнуть данную информацию, назвав The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump очередной лживой книгой о госпоже Трамп.

Многие издания и СМИ писали о том, что Иванка желает быть единственной видимой женщиной из семьи Трампов в Белом доме.

В 2017 году Vanity Fair писали, что Иванка во время официальных встреч активно общается с мировыми лидерами в качестве хозяйки, что обычно должна делать первая леди. Кроме того, источники утверждали, что между женщинами, мягко говоря, холодные отношения. Пресс-секретарь первой леди США и тогда все отрицал.