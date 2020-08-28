Сб, 29.08.2020
У Алёны фантастический характер в спорте. Я иногда играл с ней на одном корте, когда ей было 12-13 лет. Она уже тогда ставила перед собой самые высокие цели, говорила о победах на турнирах "Большого шлема" и попадании в пятёрку сильнейших теннисисток планеты. Денис Павлов, многократный чемпион Латвии по теннису
Денис Павлов, многократный чемпион Латвии по теннису

Фото ⟩ От огня до прогноза погоды: в Сети накладывают спецэффекты на платье Мелании Трамп

ФОТО: Scanpix/AP

Первая леди США Мелания Трамп побывала на предвыборном съезде Республиканской партии. Для мероприятия она выбрала яркое зеленое платье. Но, наверно, Мелания уже об этом жалеет.

Вот так выглядело это платье:

ФОТО: Scanpix/AP

В чем дело?

Подобный цвет часто используется при съемках фильмов/сериалов/блогов и т. д., чтобы на него можно было наложить спецэффекты - видео и изображение. Получается, что платье Мелании - обычный хромакей*.

*С помощью хромакея можно поместить людей или предметы на произвольном фоне, снятом в другом месте. Наиболее известный пример использования технологии связан с телевизионными прогнозами погоды, когда диктор говорит и жестикулирует на фоне другого изображения. Также в повседневной жизни хромакеем называют сам экран, на фоне которого снимают.

Интернет, естественно, не выдержал и принял вызов.

Теперь на платье побывали прогноз погоды, заголовки статей и даже видео с бывшим вице-президентом США, а ныне главным соперником Дональда Трампа - Джо Байденом.

Вышло забавно, смотрите сами:

"Что это? Мелания, предположительно, отказалась въезжать в Белый дом до тех пор, пока там не заменят туалеты Обамы?"

"Все только и будут говорить о платье Мелании после того, как это все закончится"

"Нам понравилось платье Мелании". Надпись на платье: "BlackLivesMatter"

"Это мне тоже понравилось" 

Надпись на платье ниже: "Я с тупицей"

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