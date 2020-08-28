Фото ⟩ От огня до прогноза погоды: в Сети накладывают спецэффекты на платье Мелании Трамп

Первая леди США Мелания Трамп побывала на предвыборном съезде Республиканской партии. Для мероприятия она выбрала яркое зеленое платье. Но, наверно, Мелания уже об этом жалеет.
Вот так выглядело это платье:
В чем дело?
Подобный цвет часто используется при съемках фильмов/сериалов/блогов и т. д., чтобы на него можно было наложить спецэффекты - видео и изображение. Получается, что платье Мелании - обычный хромакей*.
*С помощью хромакея можно поместить людей или предметы на произвольном фоне, снятом в другом месте. Наиболее известный пример использования технологии связан с телевизионными прогнозами погоды, когда диктор говорит и жестикулирует на фоне другого изображения. Также в повседневной жизни хромакеем называют сам экран, на фоне которого снимают.
Интернет, естественно, не выдержал и принял вызов.
Теперь на платье побывали прогноз погоды, заголовки статей и даже видео с бывшим вице-президентом США, а ныне главным соперником Дональда Трампа - Джо Байденом.
Вышло забавно, смотрите сами:
What’s that? Melania allegedly refused to move to the White House until they replaced Obama’s toilets? https://t.co/IUH5V1vewM pic.twitter.com/PuwTcJUgAN— Parker Molloy (@ParkerMolloy) August 28, 2020
"Что это? Мелания, предположительно, отказалась въезжать в Белый дом до тех пор, пока там не заменят туалеты Обамы?"
Everyone will be talking about Melania's dress after this is all over. #RNC2020 pic.twitter.com/KosqGenMwc— Scott Brown (@ScottBrownDC) August 28, 2020
"Все только и будут говорить о платье Мелании после того, как это все закончится"
We loved Melania's dress. #LateShowLIVE pic.twitter.com/E3qNALUmpc— A Late Show (@colbertlateshow) August 28, 2020
"Нам понравилось платье Мелании". Надпись на платье: "BlackLivesMatter"
I like this too: pic.twitter.com/OvQG9Yjuyu— Nemeore Sunborne (@NemeoreSunborne) August 28, 2020
"Это мне тоже понравилось"
August 28, 2020
Trump is contagious. #MelaniaGreenScreen https://t.co/cCro0ychGD https://t.co/2QNL98crTP— kreative kell (@KellyAngard) August 28, 2020
Надпись на платье ниже: "Я с тупицей"
#melaniagreenscreen pic.twitter.com/awQADuUGiM— Douglas Edward Baum (@texascamelcorps) August 28, 2020
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