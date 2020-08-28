Фото ⟩ От огня до прогноза погоды: в Сети накладывают спецэффекты на платье Мелании Трамп

Вот так выглядело это платье:

ФОТО: Scanpix/AP

В чем дело?

Подобный цвет часто используется при съемках фильмов/сериалов/блогов и т. д., чтобы на него можно было наложить спецэффекты - видео и изображение. Получается, что платье Мелании - обычный хромакей*.

*С помощью хромакея можно поместить людей или предметы на произвольном фоне, снятом в другом месте. Наиболее известный пример использования технологии связан с телевизионными прогнозами погоды, когда диктор говорит и жестикулирует на фоне другого изображения. Также в повседневной жизни хромакеем называют сам экран, на фоне которого снимают.

Интернет, естественно, не выдержал и принял вызов.

Теперь на платье побывали прогноз погоды, заголовки статей и даже видео с бывшим вице-президентом США, а ныне главным соперником Дональда Трампа - Джо Байденом.

Вышло забавно, смотрите сами:

What’s that? Melania allegedly refused to move to the White House until they replaced Obama’s toilets? https://t.co/IUH5V1vewM pic.twitter.com/PuwTcJUgAN — Parker Molloy (@ParkerMolloy) August 28, 2020

"Что это? Мелания, предположительно, отказалась въезжать в Белый дом до тех пор, пока там не заменят туалеты Обамы?"

Everyone will be talking about Melania's dress after this is all over. #RNC2020 pic.twitter.com/KosqGenMwc — Scott Brown (@ScottBrownDC) August 28, 2020

"Все только и будут говорить о платье Мелании после того, как это все закончится"

"Нам понравилось платье Мелании". Надпись на платье: "BlackLivesMatter"

I like this too: pic.twitter.com/OvQG9Yjuyu — Nemeore Sunborne (@NemeoreSunborne) August 28, 2020

"Это мне тоже понравилось"

Надпись на платье ниже: "Я с тупицей"