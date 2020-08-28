В клинике Charité рассказали о состоянии здоровья Алексея Навального

"Симптомы отравления ингибиторами холинэстеразы постепенно исчезают", - цитирует немецких медиков "Медуза".

Врачи оценили состояние Навального как стабильное. "Хотя его состояние остается тяжелым, непосредственной опасности для жизни нет", - сказано в заявлении.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что "прогнозов врачи по-прежнему не дают".

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Российские врачи заявили, что не обнаружили в его организме ядов. В качестве основной причины ухудшения самочувствия медики назвали резкое понижение уровня сахара в крови, которое вызвало нарушение обмена веществ.

С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике Charité, куда его доставили по просьбе родственников для лечения.

24 августа врачи Charité заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

К ним относится ряд природных и синтетических соединений, в том числе фосфорорганических, которые используют в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых, а также в качестве боевых отравляющих веществ. Евросоюз потребовал от России открытого и независимого расследования по делу Навального.