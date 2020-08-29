Умер Чедвик Боузман, сыгравший Черную Пантеру в киновселенной Marvel

Оказывается, у Боузмана была обнаружена онкология. В 2016 году врачи диагностировали у актера рак толстой кишки третьей стадии.

Болезнь быстро переросла в четвертую стадию. Четыре года Чедвик и его родные боролись с недугом.

Актер скончался в своем доме. В этот момент его окружали близкие и родные люди.

Зрителям Чедвик Боузман был наиболее известен по роли Черной Пантеры в супергеройской киновселенной Marvel.

Любопытный факт: он стал первым супергероем студии африканского происхождения.

Кроме "Черной Пантеры", Боузман сыграл в таких фильмах, как "42", "Боги Египта", "Маршалл"и "Пятеро одной крови".

Видео: Трейлер фильма "Черная Пантера"