Умер Чедвик Боузман, сыгравший Черную Пантеру в киновселенной Marvel

На 43-м году жизни скончался американский актер Чедвик Боузман (Chadwick Boseman), наиболее известный по роли супергероя Черная Пантера в киновселенной Marvel. Об этом сообщается на странице актера в соцсетях.
Оказывается, у Боузмана была обнаружена онкология. В 2016 году врачи диагностировали у актера рак толстой кишки третьей стадии.
Болезнь быстро переросла в четвертую стадию. Четыре года Чедвик и его родные боролись с недугом.
Актер скончался в своем доме. В этот момент его окружали близкие и родные люди.
Зрителям Чедвик Боузман был наиболее известен по роли Черной Пантеры в супергеройской киновселенной Marvel.
Любопытный факт: он стал первым супергероем студии африканского происхождения.
Кроме "Черной Пантеры", Боузман сыграл в таких фильмах, как "42", "Боги Египта", "Маршалл"и "Пятеро одной крови".
Видео: Трейлер фильма "Черная Пантера"
August 29, 2020
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