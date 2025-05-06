Легендарная группа "Нэнси" выступит в Юрмале

Группа "НЭНСИ", одна из самых знаменитых и популярных групп последних десятилетий, с гордостью объявляет о своем грандиозном летнем концерте. Этот незабываемый вечер обещает стать событием года для всех поклонников группы и просто любителей хорошей музыки.

Группа "НЭНСИ" славится своими динамичными и в то же время лиричными выступлениями, неподражаемым стилем и взрывной энергетикой. Их мелодичные и захватывающие песни, переплетенные с проникновенными голосами солистов, покорили сердца миллионов фанатов по всему миру. Во главе с харизматичным Анатолием Бондаренко, а также с выдающимися музыкантами в составе группа "НЭНСИ" обещает не только представить свои главные хиты "Дым сигарет с ментолом", "Девушка мечты", "Отель", "Туман-туман", "Как любил я тебя", "Чёрный кадиллак", "Горько плакала ива", но и поразить публику новыми треками, которые станут незабываемыми хитами будущего.