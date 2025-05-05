Видео Tautmeitas впервые вышли на сцену "Евровидения"

Организаторы точно реализовали творческую задумку латвийской делегации, однако, как всегда, остались мелочи, которые еще предстоит доработать.

На вопрос, довольны ли они репетицией, участницы отозвались положительно. "Ярко, красиво и профессионально!" - сказали Tautumeitas. Они также признались, что не ожидали, что получат от репетиции столько удовольствия.

На вопрос о том, чего не хватало, латвийские участницы единогласно отметили - ощущения присутствия зрителей.

Латвийскую делегацию ожидает еще одна репетиция.

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