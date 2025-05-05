Видео Tautmeitas впервые вышли на сцену "Евровидения"

Группа Tautumeitas, представляющая Латвию на "Евровидении", в понедельник, 5 мая, впервые вышла на сцену конкурса, проведя свою первую репетицию в Швейцарии, сообщает Латвийское телевидение.
Организаторы точно реализовали творческую задумку латвийской делегации, однако, как всегда, остались мелочи, которые еще предстоит доработать.
На вопрос, довольны ли они репетицией, участницы отозвались положительно. "Ярко, красиво и профессионально!" - сказали Tautumeitas. Они также признались, что не ожидали, что получат от репетиции столько удовольствия.
На вопрос о том, чего не хватало, латвийские участницы единогласно отметили - ощущения присутствия зрителей.
Латвийскую делегацию ожидает еще одна репетиция.
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