Имя французского биохимика Джесси Инчаспе можно встретить, не только перелистывая Instagram, но в книжных магазинах, в первых рядах на полках с бестселлерами: ее рекомендации по изменению пищевых привычек, описанные в книге "Богиня глюкозы" (на латышском языке - Glikozes revolūcija), потрясли мир. Что думают об этой "революции" гастроэнтеролог Анатолий Данилан и издатель Вия Килблока, которая сама опробовала ее и добилась заметных результатов?