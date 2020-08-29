Гостиницы, рестораны и офисы. Где и как партии будут ждать результатов выборов?

Партия "Согласие", которая до сих пор управляла Рижской думой, результатов выборов будет ждать относительно недалеко от Ратуши - в гостинице Wellton Riverside SPA Hotel, которая находится на набережной 11 Ноября между Каменным и железнодорожным мостами.

Как отмечается на домашней странице отеля, это четырехзвездочная гостиница Superior, которая предлагает широкий выбор отдыха со SPA, спокойный ночлег и высокий уровень обслуживания гостей.

Бывшие партнеры "Согласия" - "Честь служить Риге" ("ЧСР") - будут ожидать результатов в ресторане Латвийского Национального художественного музея.

Реконструкция Латвийского Национального художественного музея - один из успешных проектов, возглавляемых Олегом Буровым, лидером "ЧСР" и бывшим в свое время директором Департамента имущества Рижской думы.

На левом берегу Даугавы в гостинице Radisson Blu Daugava результатов будет ждать Новая консервативная партия.

В свою очередь, в Старой Риге на улице Екаба, 24, через квартал от здания Сейма, в гостинице Pullman Riga Old Town будет находиться блок Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK и Объединения регионов Латвии.

Это одна из новейших гостиниц в Риге. Как говорится на домашней странице, двери для посетителей были открыты 8 июня этого года. К тому же это место может гордиться пятью звездами.

Интересный выбор у партии "Альтернатива", которая будет ждать результатов на полуострове Звиргзду за автосалоном Bently - в ресторане Laivu centrs.

Как говорится на домашней странице ресторана, это небольшой оазис в центре города, который является частью яхт-клуба Laivu centrs. Кухня ресторана имеет современную европейскую атмосферу, но не забывает и о популярных в Риге блюдах.

Намного приземленнее выбор фаворитов последних рейтингов - объединения "Развитию/За!" и "Прогрессивных".

Они будут находиться в ресторане Andalūzijas suns, который расположен в окрестностях улицы Элизабетес и является популярным обеденным местом для представителей различных профессий, особенно "офисного планктона".

Там же недалеко, в кафе Junge.lv, свой вечер проведет партия "Едины для Латвии". Один из самых заметных представителей партии - Янис Мартиньш Скуя - хоть и останется дома, будет доступен для СМИ.

Остальные партии, независимо от рейтингов и количества партийцев, выбрали в качестве места для ожидания свои офисы. Среди них - "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян, KPV LV, Русский союз Латвии и "Новое Согласие".