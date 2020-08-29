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Эгил Левитс о выборах в РД
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Выборы в Рижскую думу с RUS TVNET. Архив текстовой трансляции

ФОТО: Oskars Lūsis/TVNET

В субботу, 29 августа, прошли внеочередные выборы в Рижскую думу. RUS TVNET представляет архив текстовой трансляции о самом главном в процессе голосования и после него. 

Главное:

  • Опубликованы данные со всех 156 участков.
  • Наибольшее количество голосов получил объединенный список партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" - 26,16%.
  • На втором месте "Согласие" с 16,89% голосов избирателей, на третьем - "Новое Единство", за которое проголосовали 15,24% избирателей.

"Для развития/За!" и "Прогрессивные" получат 18 депутатских мандатов, "Согласие" - 12, "Новое Единство" - 10, Visu Latvijai!-TB/LNNK и Латвийское объединение регионов - семь, "Честь служить Риге" - 5, Русский союз Латвии и Новая консервативная партия - по 4.

  • Самый активный район на выборах - Пурвциемс.
  • Самый активный избирательный участок - в торговом центре "Гайльэзерс" в Межциемсе.
  • Явка составила 40,6%.
  • На 60 мест в думе претендовали 707 кандидатов от 15 списков. 

Галерея: Рижане выбирают Рижскую думу 

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