Выборы в Рижскую думу с RUS TVNET. Архив текстовой трансляции

В субботу, 29 августа, прошли внеочередные выборы в Рижскую думу. RUS TVNET представляет архив текстовой трансляции о самом главном в процессе голосования и после него.
Главное:
- Опубликованы данные со всех 156 участков.
- Наибольшее количество голосов получил объединенный список партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" - 26,16%.
- На втором месте "Согласие" с 16,89% голосов избирателей, на третьем - "Новое Единство", за которое проголосовали 15,24% избирателей.
"Для развития/За!" и "Прогрессивные" получат 18 депутатских мандатов, "Согласие" - 12, "Новое Единство" - 10, Visu Latvijai!-TB/LNNK и Латвийское объединение регионов - семь, "Честь служить Риге" - 5, Русский союз Латвии и Новая консервативная партия - по 4.
- Самый активный район на выборах - Пурвциемс.
- Самый активный избирательный участок - в торговом центре "Гайльэзерс" в Межциемсе.
- Явка составила 40,6%.
- На 60 мест в думе претендовали 707 кандидатов от 15 списков.
Галерея: Рижане выбирают Рижскую думу
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