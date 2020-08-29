Некоторые избиратели удивились, что Ушакова нет в списке кандидатов

Некоторые жители, которые прибыли отдать свои голоса на 22-м и 31-м участках Болдераи, после голосования сказали агентству LETA, что были удивлены, когда не нашли в списке фамилию Ушакова.

В свою очередь, другие люди сказали, что проголосовали за Ушакова, и очень удивились, узнав, что его имени в списке нет.

В то же время один избиратель на 8-м участке хотел проголосовать сразу за два списка, но представители комиссии объяснили ему, что так делать нельзя. В свою очередь, другой избиратель забыл паспорт, но позже вернулся, рассказали агентству LETA представители участка.

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