Некоторые избиратели удивились, что Ушакова нет в списке кандидатов

Некоторые сторонники "Согласия" были удивлены, что в списке кандидатов на внеочередных выборах в Рижскую думу не было Нила Ушакова, который сейчас работает в Европарламенте.
Некоторые жители, которые прибыли отдать свои голоса на 22-м и 31-м участках Болдераи, после голосования сказали агентству LETA, что были удивлены, когда не нашли в списке фамилию Ушакова.
В свою очередь, другие люди сказали, что проголосовали за Ушакова, и очень удивились, узнав, что его имени в списке нет.
В то же время один избиратель на 8-м участке хотел проголосовать сразу за два списка, но представители комиссии объяснили ему, что так делать нельзя. В свою очередь, другой избиратель забыл паспорт, но позже вернулся, рассказали агентству LETA представители участка.
Галерея: Рижане голосуют на внеочередных выборах в Рижскую думу
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