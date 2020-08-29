"Вова, выпей чаю, Хабаровск угощает!". В городе прошла 50-я по счету акция протеста

Собравшиеся прошли по центральным улицам Хабаровска и провели традиционный митинг на площади Ленина - именно здесь расположена администрация Хабаровского края, сообщает местное издание DVhab.ru.

Власти Хабаровска оценили, что в акции приняли участие около 1200 человек. Журналисты DVhab.ru в свою очередь сообщили, что "можно говорить о тысячах человек".

Штаб Навального в Хабаровске в онлайн-трансляции с акции сообщил, что протестующие скандировали "Путин - вор", "Дегтярев, выходи", "Правительство - в отставку", "Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!". Среди растяжек также были замечены - "Сколько б власть ни штрафовала - будем биться за Фургала", "Просыпайтесь, города, с нашей Родиной беда", "Наш выбор - наш Фургал".

Несгибаемый Хабаровск продолжает свой протест уже 50 дней. pic.twitter.com/HXjkob3SoB — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 29, 2020

Отметим, что в этот раз многие участники несли плакаты в поддержку политика Алексея Навального, который на данный момент пребывает в коме в берлинской клинике.

На улицах снова звучала песня "Перемен" Виктора Цоя, а к пешим протестующим присоединилась и автоколонна.

Издание DVhab.ru уточняет, что на этот раз на мероприятии было "очень мало" полиции. По версии журналистов, правоохранительные органы, по всей видимости, "окончательно пришли к выводу, что протестующие настроены мирно".

Из нововведений - появление на митинге специального ящика, куда можно опускать письма для Фургала, пишет Deutsche Welle.

Напомним, протесты в Хабаровске в ежедневном режиме продолжаются с 11 июля, наиболее многочисленными они становятся по субботам.