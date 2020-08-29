Кенгарагс: некий человек распространял партийные листовки. Штраф - до 1400 евро

Полиция установила, что некий человек распространял партийные листовки в Кенгарагсе, таким образом нарушая запрет на агитацию в день выборов. Название партии полиция не разглашает.

Закон о предвыборной агитации за нарушение порядка проведения агитации или несоблюдение ограничений, установленных для предвыборной агитации, предусматривает наказание в виде предупреждения или денежного штрафа до 700 евро для физического лица и штрафа до 1400 евро для юридического лица.

Других нарушений ограничений на агитацию или нарушений общественного порядка во время выборов в Рижскую думу пока не констатировано.

Галерея: Рижане голосуют на внеочередных выборах в Рижскую думу