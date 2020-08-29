Болдерая, Национальная библиотека, Левитсы и Буров. День выборов в фотографиях

29 августа - день внеочередных выборов в Рижскую думу. Команда TVNET предлагает фотоотчет о ходе голосования.
Галерея: Участки в Болдерае. Тут в списках искали Нила Ушакова
Галерея: Немноголюдный участок в Латвийской Национальной библиотеке
Галерея: Так с утра голосовал Эгил Левитс с супругой в окружении СМИ
Галерея: Утром свой голос оставил и Олег Буров
Галерея: Так проходило голосование рано утром. Пока город спал...
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