Сб, 29.08.2020
В результате избирательной кампании у меня есть четкое представление о первом, втором и третьем месте в моем списке предпочтений. Эгил Левитс о выборах в РД
Эгил Левитс о выборах в РД

Болдерая, Национальная библиотека, Левитсы и Буров. День выборов в фотографиях

Выборы в Рижскую думу

ФОТО: Oskars Lūsis, TVNET

29 августа - день внеочередных выборов в Рижскую думу. Команда TVNET предлагает фотоотчет о ходе голосования. 

Галерея: Участки в Болдерае. Тут в списках искали Нила Ушакова 

Галерея: Немноголюдный участок в Латвийской Национальной библиотеке 

Галерея: Так с утра голосовал Эгил Левитс с супругой в окружении СМИ

Галерея: Утром свой голос оставил и Олег Буров 

Галерея: Так проходило голосование рано утром. Пока город спал...   

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