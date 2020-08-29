Болдерая, Национальная библиотека, Левитсы и Буров. День выборов в фотографиях

Галерея: Участки в Болдерае. Тут в списках искали Нила Ушакова

Галерея: Немноголюдный участок в Латвийской Национальной библиотеке

Галерея: Так с утра голосовал Эгил Левитс с супругой в окружении СМИ

Галерея: Утром свой голос оставил и Олег Буров

Галерея: Так проходило голосование рано утром. Пока город спал...