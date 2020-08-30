ТНТ запускает новое интеллектуально-развлекательное шоу с Павлом Волей

Ведущий расспросит гостей об истории их отношений, проверит глубину их познаний друг о друге и умение работать в команде. Задача игроков – сохранить миллион рублей, решая интеллектуальные головоломки и отвечая на непростые вопросы ведущего. А в финале их ждет сюрприз. Какой? Скоро узнаете! Шоу стартует 2 сентября в 21.00 на ТНТ!

ФОТО: Пресс-фото

"Двое на миллион" - это не банальные "вопросы и ответы", это настоящий интеллектуальный аттракцион. Это новый формат, который станет образцом нескучной современной интеллектуальной телеигры.

На фоне растущей популярности клубных и онлайн квизов появление такого шоу стало логичным ответом канала на запрос публики. Шоу "Двое на миллион" создано для тех, для кого интеллектуальная игра - это форма досуга, время, которое можно провести вместе с друзьями, повод собраться у телека всей семьей.

В каждом выпуске шоу "Двое на миллион" две звезды отвечают на вопросы. Каждый неправильный ответ забирает из общей суммы 100 тысяч рублей. Но главный сюрприз ждет гостей в финале - в результате дуэли все выигранные деньги достанутся только одному из друзей. Они знают об этом сразу, но в конце все равно испытывают шок. Ведь обидно, когда ты "тащил" своего приятеля всю игру, сохранял общий банк, и в конце все же проиграл! Но только так и проверяется настоящая дружба!

Ведущим шоу станет Павел Воля и превратит "Двое на миллион" в вечернее гостевое шоу, в котором игровой процесс помогает ведущему подсветить знаменитостей с другой стороны, потому что азарт и напряжение провоцируют их на естественное "не постановочное" поведение.

Креативные продюсеры шоу "Двое на миллион" Ксения Чашей и Леонид Школьник: "Новое шоу "Двое на миллион" - это продукт, определенно обязанный своим появлением успеху шоу "Где логика?". Но новая игра не похожа на "Логику" от слова "совершенно". Если шоу "Где логика?" - это звезды "на расслабоне", а Азамат – начальник "веселого бардака", то шоу "Двое на миллион" - это звезды "в диком напряге", а Павел Воля - эдакий "инквизитор", он там за бабки удавить готов, правда-правда!

ФОТО: Пресс-фото

Это мощная проверка психики наших участников. Это звезды под сумасшедшим стрессом от непривычных задач, и великолепный Павел Воля! Нельзя не отметить, что это еще и реально "другой уровень" Воли. В новом проекте он смешной, не потому что "вышел шутить", а потому что он там отлично проводит время, ему весело, он - хозяин своего шоу, у него прекрасные гости, которым есть о чем поговорить, ведь они давние друзья. Мы в свою очередь не относимся к нашим игрокам, как к малым детям, мы выкатываем тяжелую артиллерию и обстреливаем их из всех орудий - им очень непросто. Но они бьются, у них кипят мозги, они нервничают, как будто этот миллион последний в их жизни (а для многих, кого успели забыть за карантин, это именно так!) (шутка)".

Гостями первых выпусков станут: Тимати, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Лена Темникова, Юлия Ахмедова и Руслан Белый, Юлианна Караулова и Тимур Родригез, Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава и другие.

Смотрите со 2 сентября в 21.00 на ТНТ!