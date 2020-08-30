Какому списку один депутатский мандат обошелся дороже, а какому - дешевле всего?

​Вероятно, дороже всего один депутатский мандат обошелся Новой консервативной партии (НКП), дешевле всего - "Для развития"/За!"/"Прогрессивным", свидетельствуют расчеты агентства LЕТА, основанные на данных о расходах на предвыборную агитацию, предоставленных Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).