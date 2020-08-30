Какому списку один депутатский мандат обошелся дороже, а какому - дешевле всего?

Вероятно, дороже всего один депутатский мандат обошелся Новой консервативной партии (НКП), дешевле всего - "Для развития"/За!"/"Прогрессивным", свидетельствуют расчеты агентства LЕТА, основанные на данных о расходах на предвыборную агитацию, предоставленных Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
НКП один мандат обошелся в сумму около 39 360 евро, партии "Честь служить Риге" - 32 680 евро, Русскому союзу Латвии - 28 300 евро, списку национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK и Латвийского объединения регионов - около 16 960 евро, "Новому Единству" - примерно 13 090 евро, "Согласию" - 9260 евро, списку "Для развития/За!" и "Прогрессивных" - около 7540 еврo.
По данным KNAB на начало недели, партии планировали израсходовать на предвыборную агитацию 1,27 млн евро.
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