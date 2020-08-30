Жителей Эстонии просят сообщать о странных посылках с семенами из Китая

Как сообщила советник по коммуникации Департамента сельского хозяйства Эстонии Анника Кубья, в последнее время граждане нескольких стран (Франции, Германии, Нидерландов, Ирландии, Великобритании, США) получают из Китая, Сингапура, Тайваня и Малайзии упаковки семян, которые они не заказывали и к которым не прилагается документ, подтверждающий соответствие качества требованиям страны, т.е. нет фитосанитарного сертификата.

Все семена, поступающие в Эстонию из третьих стран, должны пройти проверку на границе и сопровождаться фитосанитарным сертификатом.

Фитосанитарный сертификат разрешает импорт семян в Эстонию только из тех стран, система контроля которых признана эквивалентной Европейскому Союзу.

О подобных посылках с семенами просят сообщить в Департамент сельского хозяйства Эстонии. Семена следует сжечь, поскольку они могут быть заражены опасными вредителями и представлять угрозу для природы Эстонии.

Семена, которые приходили американцам ФОТО: Whitehouse Police Department

Американские СМИ об аналогичных посылках сообщали, что речь идет не о вредоносной атаке, а о мошенничестве со стороны недобросовестных продавцов из китайских интернет-магазинов. Они якобы накручивают свои рейтинги следующим образом: подставной покупатель заказывает какой-то товар и указывает фальшивый адрес где-то за пределами Китая.

Продавец отправляет по этому адресу нечто совершенно ненужное, и код отслеживания посылки фиксирует почтовая служба. Когда посылка доходит до конечного, ничего не подозревающего адресата, подставной покупатель (который может отследить передвижение посылки по трек-коду) сообщает, что все получил, и пишет положительный отзыв.