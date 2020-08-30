Правительство Великобритании планирует крупнейшее за десятилетия повышение налогов

Министерство финансов Великобритании разрабатывает планы крупнейшего повышения налогов за десятилетия, чтобы компенсировать потери бюджета из-за общенационального карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, пишет Газета.ru со ссылкой на Sandy Telegraph.
Таким образом глава Минфина Риши Сунак намерен привлекать ежегодно до $33,3 млрд.
В правительстве подтвердили, что чиновники обсуждают возможность повышения с 10% до 20% размера базовой налоговой ставки на продажу активов, а также с 18% до 20% — налога на продажу второго жилья.
Для более состоятельных британцев размер сбора может быть увеличен до 40% (с нынешних 28% и 20%, соответственно).
Помимо этого, может быть уменьшен объем пенсионных послаблений и веден налог на электронные продажи, повышены топливные и другие сборы.
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