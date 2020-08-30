В Эстонии молодые люди раздавали прохожим нацистские пропагандистские газеты

Через несколько минут на место прибыл полицейский патруль, но соответствующие описанию люди уже покинули место событий. По словам пресс-секретаря полиции, стражи правопорядка продолжают поиски данных лиц и проверяют окрестности.

Насколько известно Tartu Postimees, пьяные молодые люди выкрикивали на улице "Sieg heil" и раздавали прохожим пропагандистские газеты Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Один из прохожих, кому молодые люди вручили эту газету, сказал, что они останавливали как велосипедистов, так и прохожих, чтобы дать им пропагандистскую газету. У пьяных парней была целая пачка газет.

Название газеты на русском языке означает "Боевой клич национал-социализма", а название статьи - "Немецкая женственность в трудные времена".