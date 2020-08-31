Пн, 31.08.2020
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Радио КНДР разместило на YouTube видео с загадочным кодом. СМИ пишут, что это послание для шпионов

ФОТО: скриншот видео

Государственная радиостанция Северной Кореи опубликовала на своем YouTube-канале видео с набором цифровых кодов. СМИ считают, что это могло быть послание для их шпионов в Южной Корее. Об этом пишет Esquire со ссылкой на Yonhap News и Chosun.

Загадочный ролик появился на YouTube-канале радиостанции 29 августа. Его название - "0100011001-001". На видео женщина зачитывает текст, который она называет "заданием по анализу информационных технологий университета дистанционного обучения для агентов экспедиции № 719". Раньше подобные сообщения можно было услышать по радио. Впервые они прозвучали в 1980-х годах.

"Я проинформировала вас об основных задачах проверки для участников 719-й экспедиции. Это Пхеньян", - цитирует диктора Esquire.

Продолжительность видео - 1 минута и 5 секунд. Позже ролик был удален, но его успели посмотреть 14 тысяч человек. Некоторым пользователям удалось сохранить это загадочное видео. 

Видео: Предположительно тот самый ролик с загадочным кодом

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