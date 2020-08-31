Пн, 31.08.2020
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Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"

Голые платья звезд и 9 нарядов Леди Гаги: самые яркие образы с премии MTV

ФОТО: SCANPIX/VIA REUTERS/ AP/ коллаж RUS TVNET

Одна из главных премий в области музыки MTV Video Music Awards, несмотря на пандемию, все-таки смогла состояться - только виртуально (для зрителей). Организаторы устроили ковровую дорожку, где знаменитости представили, соблюдая все правила дистанцирования, свои образы. 

О том, кто победил и как все прошло, RUS TVNET рассказал тут.

Самые заметные наряды с красной дорожки премии MTV:

Майли Сайрус

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певица и актриса прибыла на премию в "голом" платье-макси от Mugler. Образ дополнили босоножки на каблуке и крупные аксессуары - серьги-кольца и цепь на шее от Loree Rodkin.

Кстати, на премии Майли повторила свой уже культовый Wrecking Ball.

ФОТО: via REUTERS/Scanpix

Николь Ричи

Актриса и недавно дебютировавшая рэп-исполнительница надела на премию ярко-зеленое платье. Платье-мини выгодно продемонстрировало длинные ноги звезды. Дополнила Ричи свой наряд блестящей диадемой и желтыми лодочками.

Белла Хадид

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Наряд состоял из прозрачного сетчатого боди Nensi Dojaka и широких классических брюк с заниженной посадкой.

Джейден Смит

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актер и рэп-исполнитель прибыл на премию в бежевой куртке с яркими разноцветными вставками, голубых джинсах и массивных кроссовках. 

Doja Cat

ФОТО: Getty Images/Scanpix

Певица, ставшая знаменитой благодаря TikTok, надела ярко-красное блестящее платье-мини с открытой спиной от Versace. 

Леди Гага

К слову, Леди Гага сменила 9 нарядов на церемонии. Певица была признана лучшим исполнителем года. Она давно известна своим умением эпатировать публику и на этот раз тоже не изменила себе, по очереди продемонстрировав зрителям девять ярких и даже необычных нарядов. У каждого была своя защитная маска в качестве аксессуара!

"Носите маску. Это знак уважения!" – сказала исполнительница со сцены. 

Вот несколько из ее нарядов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Галерея: MTV Video Music Awards 2020

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