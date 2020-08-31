Голые платья звезд и 9 нарядов Леди Гаги: самые яркие образы с премии MTV

О том, кто победил и как все прошло, RUS TVNET рассказал тут.

Самые заметные наряды с красной дорожки премии MTV:

Майли Сайрус

Певица и актриса прибыла на премию в "голом" платье-макси от Mugler. Образ дополнили босоножки на каблуке и крупные аксессуары - серьги-кольца и цепь на шее от Loree Rodkin.

Кстати, на премии Майли повторила свой уже культовый Wrecking Ball.

ФОТО: via REUTERS/Scanpix

Николь Ричи

Актриса и недавно дебютировавшая рэп-исполнительница надела на премию ярко-зеленое платье. Платье-мини выгодно продемонстрировало длинные ноги звезды. Дополнила Ричи свой наряд блестящей диадемой и желтыми лодочками.

Белла Хадид

Наряд состоял из прозрачного сетчатого боди Nensi Dojaka и широких классических брюк с заниженной посадкой.

Джейден Смит

Актер и рэп-исполнитель прибыл на премию в бежевой куртке с яркими разноцветными вставками, голубых джинсах и массивных кроссовках.

Doja Cat

ФОТО: Getty Images/Scanpix

Певица, ставшая знаменитой благодаря TikTok, надела ярко-красное блестящее платье-мини с открытой спиной от Versace.

Леди Гага

К слову, Леди Гага сменила 9 нарядов на церемонии. Певица была признана лучшим исполнителем года. Она давно известна своим умением эпатировать публику и на этот раз тоже не изменила себе, по очереди продемонстрировав зрителям девять ярких и даже необычных нарядов. У каждого была своя защитная маска в качестве аксессуара!

"Носите маску. Это знак уважения!" – сказала исполнительница со сцены.

Вот несколько из ее нарядов:

Галерея: MTV Video Music Awards 2020