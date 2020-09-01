Баста, Алексей Щербаков, Илья Соболев и Азамат Мусагалиев примут участие в первом семейном шоу ТНТ

Неважно, взрослый вы или ребенок, каждый сможет погрузиться в эту забавную эстафету. Звездные родители, такие как: Алексей Щербаков, Баста, Азамат Мусагалиев, Гавриил Гордеев и Илья Соболев и др. впервые в истории ТНТ появятся в эфире вместе со своими детьми! Смотрите по воскресеньям в 18:00 на ТНТ!

В новом шоу "Ты как я" соединены два формата - фирменный юмористический и новый семейный. При этом "Ты как я" - это классическое семейное шоу, которое можно смотреть с детьми любого возраста. В каждом выпуске проекта в студию к Дмитрию Шепелеву будут приходить звезды вместе со своими детьми, для которых поход на шоу, станет первым появлением на телевидении. Им предстоит пройти разные испытания, за которые они получат баллы в виде "ТНТ- коинов". Также звездам придется пытаться сохранять тишину в студии, висеть на тросах, ползать и скакать, собирать игрушки и еще много всего, что очень любят делать дети.

В чьей семье царит полное взаимопонимание и правда ли, что дети - это маленькие копии своих знаменитых родителей?

Креативные продюсеры шоу Даня Пронякина и Константин Обухов, Comedy Club Production: "Все немного повзрослели: и звезды ТНТ, и зрители. Мы уже не крышесносны, но еще не консервируем. Но приоритеты изменились. И у нас, и у наших зрителей. Занимаясь ежедневно взрослой телевизионной работой, сложнее всего было окунуться в детство и попытаться вспомнить, какие эмоции мы переживали от новых игрушек, походов в парк, игр и семейных праздников. Кажется, что это было очень давно. Но иногда, залипая на какую-то красивую игрушку в витрине магазина, понимаешь, что внутри каждого из нас ребенок. В этом шоу собраны все несбывшиеся детские мечты нашего поколения. Обязательно посмотрите и поностальгируйте!".

Смотрите в новом шоу "Ты как я" с 6 сентября в 18:00 на ТНТ

Галерея: шоу "Ты как я"