Пн, 31.08.2020
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Эгил Левитс о выборах в РД
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Опубликован репортаж, который Навальный готовил перед отравлением

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Опубликован репортаж, который готовил в Сибири российский оппозиционер Алексей Навальный перед тем, как был отравлен.

20 августа Навальному в летевшем из Томска самолете стало плохо, и его без сознания доставили в больницу в Омске. Российские медики несколько дней не позволяли транспортировать политика, однако в конце концов его перевезли в клинику Charite в Германии.

До сих пор коллеги Навального не раскрывали, какой материал создавался в Сибири.

Сейчас на канале Навального в Youtube было опубликовано первое расследование из поездки в Сибирь перед ожидаемыми 13 сентября региональными выборами. Первый материал посвящен Новосибирску.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмиш в начале видео отмечает: "Наш план был в том, что мы проедем по городам России и покажем настоящую, реальную политику. Покажем, что политика - это не только Кремль, не только Путин, Госдума и известные министры, но и десятки региональных парламентов, от которых зависит жизнь миллионов россиян. Нас всех. Каждый день".

Видео: Новое расследование Навального

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