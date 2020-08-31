Опубликован репортаж, который Навальный готовил перед отравлением

20 августа Навальному в летевшем из Томска самолете стало плохо, и его без сознания доставили в больницу в Омске. Российские медики несколько дней не позволяли транспортировать политика, однако в конце концов его перевезли в клинику Charite в Германии.

Сейчас на канале Навального в Youtube было опубликовано первое расследование из поездки в Сибирь перед ожидаемыми 13 сентября региональными выборами. Первый материал посвящен Новосибирску.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмиш в начале видео отмечает: "Наш план был в том, что мы проедем по городам России и покажем настоящую, реальную политику. Покажем, что политика - это не только Кремль, не только Путин, Госдума и известные министры, но и десятки региональных парламентов, от которых зависит жизнь миллионов россиян. Нас всех. Каждый день".