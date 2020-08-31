Опубликован репортаж, который Навальный готовил перед отравлением

Опубликован репортаж, который готовил в Сибири российский оппозиционер Алексей Навальный перед тем, как был отравлен.
20 августа Навальному в летевшем из Томска самолете стало плохо, и его без сознания доставили в больницу в Омске. Российские медики несколько дней не позволяли транспортировать политика, однако в конце концов его перевезли в клинику Charite в Германии.
До сих пор коллеги Навального не раскрывали, какой материал создавался в Сибири.
Сейчас на канале Навального в Youtube было опубликовано первое расследование из поездки в Сибирь перед ожидаемыми 13 сентября региональными выборами. Первый материал посвящен Новосибирску.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмиш в начале видео отмечает: "Наш план был в том, что мы проедем по городам России и покажем настоящую, реальную политику. Покажем, что политика - это не только Кремль, не только Путин, Госдума и известные министры, но и десятки региональных парламентов, от которых зависит жизнь миллионов россиян. Нас всех. Каждый день".
Видео: Новое расследование Навального
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