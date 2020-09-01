Кузя в Рижскую думу уже не вернется

Она сообщила, что Кузя в настоящее время живет у нее дома и хорошо обжился. Всего в доме сейчас проживают три кота.

Владова допускает, что однажды может привезти Кузю в думу на какую-нибудь пресс-конференцию, после чего он бы снова вернулся домой.

"Эпопея в самоуправлении для него закончилась", - сказала Владова.

Напомним, именно Нил Ушаков, занимавший на тот момент должность мэра Риги, в 2011 году привез в помещения Рижской думы двух котят из приюта. Таким образом мэр призвал всех активнее давать кров животным, попавшим в приют.

Во время руководства Ригой Ушаковым коты жили в его рабочем кабинете, однако когда председателем Рижской думы стал Олег Буров ("Честь служить Риге"), коты переехали в помещения фракции "Согласия", так как у нового градоначальника была аллергия на котов.

В феврале этого года, ввиду приближающегося роспуска Рижской думы, коты Кузя и Мурис и вовсе переехали в помещения рижского офиса депутата Европарламента Нила Ушакова на улице Стабу. В мае этого года не стало Муриса.