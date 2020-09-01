Вт, 1.09.2020
Спиливание деревьев в парке Marss - это трагедия, которую допустил цинизм правительства. Мы надеемся, что это последний раз, когда правительство позволяет себе так открыто игнорировать желания общественности и округи. Это ясная политическая игра, в которой проиграли жители округи Тейки. Селина Ванцане, председатель общества округи Тейки
Селина Ванцане, председатель общества округи Тейки
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • "Современная эпоха требует каждый день осваивать что-то новое". Речь Левитса в День знаний

"Современная эпоха требует каждый день осваивать что-то новое". Речь Левитса в День знаний

Эгил Левитс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Президент Латвии Эгил Левитс в День знаний призвал школьников и студентов на протяжении всей жизни осваивать что-то новое, а преподавателей - воспитывать человечных, граждански и социально активных личностей.

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, обращаясь к учителям и преподавателям университетов, он подчеркнул, что общество доверило им большую ответственность - создавать пространство будущей жизни, воспитывая и обучая юных людей. 

"В ваших руках - подготовка не только конкурентоспособных и целенаправленных, но и человечных, граждански и социально активных личностей, ценности которых проявляются в отношениях и действиях. Система ценностей характеризует конкретное общество и его отношение к людям и государству", - подчеркнул президент. 

По его мнению, основы личности закладываются в семье, но система важнейших ценностей формируется именно в школьные годы. 

Обращаясь к школьникам и студентам, глава государства подчеркнул, что современная эпоха требует каждый день осваивать что-то новое. Учась и получая опыт, школьники и студенты формируют свою личность как индивида и гражданина.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ
Back