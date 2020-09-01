Премьер-министр Эстонии попал в больницу. Его прооперировали

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас находится на лечении в больнице после сделанной вчера, 31 августа, в Северо-Эстонской региональной больнице операции, пишет Rus.Postimees.
Как сообщили врачи Северо-Эстонской региональной больницы, состояние здоровья политика улучшается, и в ближайшее время его выпишут на домашнее лечение.
Операция была необходима из-за очага воспаления в кишечнике.
"Я хочу поблагодарить врачей Северо-Эстонской региональной больницы за быстрые действия и профессиональную работу", - сказал Ратас.
В соответствии с порядком замещения членов правительства Эстонии, обязанности премьер-министра вплоть до его возвращения на работу исполняет министр финансов Мартин Хельме.
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