Премьер-министр Эстонии попал в больницу. Его прооперировали

Как сообщили врачи Северо-Эстонской региональной больницы, состояние здоровья политика улучшается, и в ближайшее время его выпишут на домашнее лечение.

Операция была необходима из-за очага воспаления в кишечнике.

"Я хочу поблагодарить врачей Северо-Эстонской региональной больницы за быстрые действия и профессиональную работу", - сказал Ратас.

В соответствии с порядком замещения членов правительства Эстонии, обязанности премьер-министра вплоть до его возвращения на работу исполняет министр финансов Мартин Хельме.