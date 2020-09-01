"Не пей алкоголь - это просто отстой": депутаты из Улан-Удэ записали рэп для школьников

К 1 сентября депутаты городского совета российского города Улан-Удэ сняли рэп-обращение к школьникам.
В записи приняли участие Василий Цыремпилов, Владимир Ильин, Жаргал Цыбиков, Денис Гармаев и Василий Иванов.
За основу была взяла песня Доктора Дре и Снупа Догга "The Next Episode".
Обращение начинается со звука выстрела и слов: "Всем привет. Это горсовет!". В песне депутаты дают рекомендации по сдаче ЕГЭ и занятий спортом. Также они указывают: "Не кури сигареты, не пей алкоголь - это не круто, это просто отстой".
В завершении они призвали школьников снимать видеоответы, а за лучший клип даже пообещали приз.
"Ждем ваши видеозаписи любой тематики и жанра, включая видеорепортажи, клипы, постановочные ролики!", - написано под видео.
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