Вт, 1.09.2020
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Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси

"Не пей алкоголь - это просто отстой": депутаты из Улан-Удэ записали рэп для школьников

ФОТО: https://www.instagram.com/gorsovet_uu/

К 1 сентября депутаты городского совета российского города Улан-Удэ сняли рэп-обращение к школьникам. 

В записи приняли участие Василий Цыремпилов, Владимир Ильин, Жаргал Цыбиков, Денис Гармаев и Василий Иванов.

За основу была взяла песня Доктора Дре и Снупа Догга "The Next Episode".

Обращение начинается со звука выстрела и слов: "Всем привет. Это горсовет!". В песне депутаты дают рекомендации по сдаче ЕГЭ и занятий спортом. Также они указывают: "Не кури сигареты, не пей алкоголь - это не круто, это просто отстой". 

В завершении они  призвали школьников снимать видеоответы, а за лучший клип даже пообещали приз. 

"Ждем ваши видеозаписи любой тематики и жанра, включая видеорепортажи, клипы, постановочные ролики!", - написано под видео. 

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