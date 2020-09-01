"Не пей алкоголь - это просто отстой": депутаты из Улан-Удэ записали рэп для школьников

Обращение начинается со звука выстрела и слов: "Всем привет. Это горсовет!". В песне депутаты дают рекомендации по сдаче ЕГЭ и занятий спортом. Также они указывают: "Не кури сигареты, не пей алкоголь - это не круто, это просто отстой".