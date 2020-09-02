Как с приходом осени позаботиться о здоровье и красоте волос? Советы от фармацевта

Жаркое летнее солнце и купание являются лишь некоторыми из факторов, влияющих на наши волосы, поэтому осень – подходящее время, чтобы восстановить их и уделить им усиленное внимание. Как улучшить здоровье и красоту волос?
Советами делится фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
1. Уделить усиленное внимание ритуалам ухода за волосами
К значительному повреждению волос приводит регулярное использование фена, щипцов для завивки, выпрямителя для волос. Между тем после отбеливания, химического выпрямления или химической завивки волосы могут стать хрупкими, сухими и даже неживыми. Чем меньше волосы будут подвергаться раздражению и повреждению, тем более сильными и здоровыми они будут, особенно в период смены сезонов, когда волосы, возможно, и так усиленно выпадают. Также часто грешат тем, что моют волосы слишком теплой водой. Даже если вы привыкли мыть голову горячей водой, полоскание волос обязательно следует завершать прохладной водой. После мытья волос, нежно массируя кожу головы и корни, на влажные волосы рекомендуется нанести содержимое ампулы для укрепления волос. Входящие в состав вещества укрепляют корни и предотвращают выпадение волос, а также способствуют естественному росту волос. В свою очередь для кончиков волос рекомендуется использовать питательное масло для волос. Если волосы сушат феном, то после высушивания горячим воздухом в конце должен быть поток более прохладного воздуха, чтобы не возникал эффект растрепанных волос.
Повреждение и выпадение волос может вызывать также повседневная тугая укладка волос, с использованием сильных резинок или заколок. Зане Мелберга советует обратить внимание и по возможности менять повседневные ритуалы ухода за волосами. Желательно уменьшить нагрев волос, а для того, чтобы способствовать процессу восстановления волос, желательно выбирать шампуни, стимулирующие кровообращение в коже головы, восстанавливающие поврежденные волосы и одновременно стимулирующие рост новых волос.
2. Пересмотреть свое меню
Белки играют важную роль, обеспечивая многие значимые функции организма, в том числе рост волос и ногтей. Если потребляется слишком мало белков, то волосы могут утратить блеск, стать хрупкими и начать усиленно выпадать, с одновременной остановкой роста новых волос. Фармацевт советует включать в ежедневное меню достаточное количество белка. Хотя стандартная доза для взрослого человека составляет примерно 40-60 граммов белка в день, на нее может повлиять также соответствующий возрасту уровень физической активности и состояние здоровья. Получить белок можно, употребляя в пищу такие продукты питания как мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые, тыквенные семечки и другие продукты.
3. Дополнительный прием витаминов
Если не уделяется должное внимание тому, что человек ест, то, возможно, потребуется дополнительный прием витаминов, для обеспечения в организме пополнение истощившихся запасов витаминов и минеральных веществ. Наиболее важны для здоровья волос витамины группы В, между тем их дефицит может способствовать усиленному выпадению волос. Учитывая то, что клетки волос делятся очень быстро, важно, чтобы эти витамины поступали в организм в достаточном количестве, и волосы могли расти достаточно быстро. Например, биотин или витамин В7 активизирует клеточный метаболизм, пантотеновая кислота или В5 необходим как для процесса деления клеток волос, так и для образования пигмента. В природе витамины группы В содержатся в зерновых – особую ценность представляет цельное зерно со всеми оболочками, однако эти витамины содержатся также в орехах, печени, яйцах, мясе.
В то же время следует быть осторожными, чтобы какой-то из витаминов не поступал в слишком больших количествах, вызывая противоположный эффект – выпадение волос. Например, поступление с пищевыми добавками или медикаментами слишком большого количества витамина А способствует выпадению волос. Детям старше 4 лет и взрослым следовало бы в день употреблять 5000 единиц витамина А. Для определения количества витамина А в организме необходимо обратиться к врачу, чтобы сделать анализы и убедиться в содержании витамина А в организме. После снижения дозы витамина А выпадение волос должно остановиться.
4. Выбор подходящих средств для мытья волос
Если волосы сухие, то кажется логичным покупать шампунь, предназначенный для сухих волос. Однако это может оказаться опрометчивым шагом. Очень часто волосы бывают сухими, а кожа головы довольно жирной, поэтому при использовании шампуня для сухих волос кожа головы будет становиться еще более жирной. Для выбора подходящего шампуня больше следует руководствоваться состоянием кожи головы, а не состоянием волос. В такой ситуации идеальным выбором станет использование двух шампуней - сначала тщательно вымыть кожу головы шампунем, предназначенным для жирных волос, а потом вымыть волосы шампунем для сухих волос. В свою очередь бальзам или маску для волос выбирай такую, которая предназначена для сухих волос, не нанося эти средства на кожу головы.
Бальзам или маску не следует наносить на только что ополоснутые волосы, когда с них еще течет вода. Используемое средство не успеет в них впитаться. Фармацевт отмечает, что правильно было бы после ополаскивания шампуня тщательно просушить волосы полотенцем или хотя бы встряхнуть их пальцами, чтобы на них осталось как можно меньше воды, чтобы они были влажными, но не мокрыми, и только после этого наносить маску или бальзам.
5. Меньше переживаний
Стресс влияет не только на обмен веществ в целом, но также является одной из возможных причин выпадения волос. Под влиянием стресса кровеносные сосуды волосистой части головы сужаются, корни волос хуже снабжаются кровью, в результате чего волосы могут выпадать. Иногда выпадение волос из-за стрессовых ситуаций возникает не сразу. Выпадение волос может стать следствием переживаний трехмесячной давности. В свою очередь о наличии стресса в повседневной жизни может свидетельствовать также сухая кожа головы. Рекомендуется уделять усиленное внимание своему образу жизни и повседневным привычкам. Желательно понять, что в повседневной жизни вызывает стресс и как этого можно избежать. Не менее важно позаботиться о своем эмоциональном самочувствии, уделяя достаточно времени отдыху от повседневной спешки. Для снижения стресса можно пить какой-нибудь успокаивающий лечебный растительный чай. Валериана, лаванда, мелисса оказывают успокаивающее действие на нервную систему, уменьшают чувство страха, тревогу, беспокойство и бессонницу. Мяту, хмель, чай из пассифлоры употребляют в случае умственных перегрузок и бессонницы. Для снижения стресса помогает также магний – его можно получить с зелеными листовыми овощами, бобовыми, малиной, бананами, хлебом грубого помола, семечками и орехами или употребляя препараты магния.
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