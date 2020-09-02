Как с приходом осени позаботиться о здоровье и красоте волос? Советы от фармацевта

В то же время следует быть осторожными, чтобы какой-то из витаминов не поступал в слишком больших количествах, вызывая противоположный эффект – выпадение волос. Например, поступление с пищевыми добавками или медикаментами слишком большого количества витамина А способствует выпадению волос. Детям старше 4 лет и взрослым следовало бы в день употреблять 5000 единиц витамина А. Для определения количества витамина А в организме необходимо обратиться к врачу, чтобы сделать анализы и убедиться в содержании витамина А в организме. После снижения дозы витамина А выпадение волос должно остановиться.

4. Выбор подходящих средств для мытья волос

Если волосы сухие, то кажется логичным покупать шампунь, предназначенный для сухих волос. Однако это может оказаться опрометчивым шагом. Очень часто волосы бывают сухими, а кожа головы довольно жирной, поэтому при использовании шампуня для сухих волос кожа головы будет становиться еще более жирной. Для выбора подходящего шампуня больше следует руководствоваться состоянием кожи головы, а не состоянием волос. В такой ситуации идеальным выбором станет использование двух шампуней - сначала тщательно вымыть кожу головы шампунем, предназначенным для жирных волос, а потом вымыть волосы шампунем для сухих волос. В свою очередь бальзам или маску для волос выбирай такую, которая предназначена для сухих волос, не нанося эти средства на кожу головы.

Бальзам или маску не следует наносить на только что ополоснутые волосы, когда с них еще течет вода. Используемое средство не успеет в них впитаться. Фармацевт отмечает, что правильно было бы после ополаскивания шампуня тщательно просушить волосы полотенцем или хотя бы встряхнуть их пальцами, чтобы на них осталось как можно меньше воды, чтобы они были влажными, но не мокрыми, и только после этого наносить маску или бальзам.

ФОТО: Пресс-фото

5. Меньше переживаний

Стресс влияет не только на обмен веществ в целом, но также является одной из возможных причин выпадения волос. Под влиянием стресса кровеносные сосуды волосистой части головы сужаются, корни волос хуже снабжаются кровью, в результате чего волосы могут выпадать. Иногда выпадение волос из-за стрессовых ситуаций возникает не сразу. Выпадение волос может стать следствием переживаний трехмесячной давности. В свою очередь о наличии стресса в повседневной жизни может свидетельствовать также сухая кожа головы. Рекомендуется уделять усиленное внимание своему образу жизни и повседневным привычкам. Желательно понять, что в повседневной жизни вызывает стресс и как этого можно избежать. Не менее важно позаботиться о своем эмоциональном самочувствии, уделяя достаточно времени отдыху от повседневной спешки. Для снижения стресса можно пить какой-нибудь успокаивающий лечебный растительный чай. Валериана, лаванда, мелисса оказывают успокаивающее действие на нервную систему, уменьшают чувство страха, тревогу, беспокойство и бессонницу. Мяту, хмель, чай из пассифлоры употребляют в случае умственных перегрузок и бессонницы. Для снижения стресса помогает также магний – его можно получить с зелеными листовыми овощами, бобовыми, малиной, бананами, хлебом грубого помола, семечками и орехами или употребляя препараты магния.

ФОТО: Пресс-фото