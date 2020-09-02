Кто и как спасал Навального в первые два часа. Хроника

По словам Ярмыш, на призыв бортпроводников никто не откликнулся, затем Пахомов прошел с тем же вопросом по рядам возле хвоста самолета и нашел в третьем ряду медсестру - ее имя публично никто до сих пор не назвал.

В течение следующего часа она и бортпроводники, "поддерживали Алексея в сознании вплоть до приземления и передачи сотрудникам скорой помощи", сообщили Би-би-си в пресс-службе S7.

Подробностей об этих действиях представители авиакомпании и бортпроводники не раскрывают. Выяснить имя медсестры Би-би-си не удалось.

В последних рядах салона в непосредственной близости с Навальным и людьми, которые оказывали ему помощь в этот момент, оказался пассажир Сергей Неженец. Он рассказал Би-би-си, что происходило в салоне.

"Алексей, дыши"

"Я занимаюсь обычной адвокатской работой, представляю интересы клиентов в судах. В тот день я летел из Томского арбитражного суда в Краснодар, с пересадкой в Москве.

Самого Навального в самолете я лично не видел. Сидел, читал книжку, занимался своими делами. Было понятно, что какому-то человеку стало плохо и ему оказывали помощь. Я начал обращать внимание на происходящее, только когда экипаж спросил по громкой связи, есть ли в салоне врачи. Буквально через несколько минут командир сообщил, что мы будем садиться в Омске, потому что плохо пассажиру, и все начали готовиться к посадке. То, что это именно Навальный, я узнал только в аэропорту в Москве, когда зашел в "Твиттер" и увидел сообщения его пресс-секретаря.

Я сидел в последнем ряду, там, где Навальному стало плохо и где ему пытались помочь. Все это происходило в паре метров от меня, я хорошо слышал все разговоры. Через некоторое время после объявления экипажа Алексей начал кричать, стонать. Ему явно было больно. Он уже лежал на полу в коридоре, где помещение для бортпроводников, в хвосте самолета. Конкретных слов он не произносил, только кричал.

Оказалось, что в самолете была женщина, врач или медсестра, не знаю [Илье Агееву показалось, что это был мужчина, но он сидел на другом конце салона самолета - Би-би-си]. Вместе с бортпроводницами она помогала Навальному. Что конкретно они делали, я не видел, но слышал, как они постоянно повторяли: "Алексей, пей, Алексей, дыши". Судя по всему, он не мог дышать.

Когда он стонал, нам в некотором смысле становилось легче, мы понимали, что человек еще жив. Повторюсь, я тогда еще не знал, что это Навальный.