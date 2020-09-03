"Министр должна на пляже загорать в спортивном костюме?" Петравича ответила на критику своих фото

Хотя и с тех пор, как Петравича стала министром, она тщательно обдумывала свой визуальный образ, в ее социальных сетях до сих пор есть ее фотографии в купальнике с обнаженным телом.

Многие министры критикуют это, говоря, что такие фотографии должностное лицо не должно публиковать.

"Когда только попала в Сейм, моя парикмахер в Салдусе сказала: "Рамона, ты там появилась и разрушила всю картину того, как должна выглядеть депутат - что она должна быть полной дамой с брошкой на груди", - рассказала Петравича отметив, что хотя и поменяла это представление, но все равно обдумывает вырез декольте, длину юбки и высоту каблука.

"Но дамой с брошью до сих пор не стала и не стану", - отметила министр.

"Интересно, кто придумал, что политику нужно выглядеть именно так: волосы до плеч, юбка до колена и высота каблука - несколько сантиметров, а губы не могут быть ярко красными?

Почему не может быть иначе?" - сказала госпожа министр.

Петравича также добавила, что она из тех женщин, которые не могут вынести мусор, если не накрасила глаза. Она даже дома по паркету ходит в обуви на каблуке.

"Некоторые комментарии пришлось услышать, когда выложила снимки с первого отпуска министра на пляже в Египте! Даже не разделась до купальника, а люди уже ужаснулись - как так можно, и посчитали, что мне нужно уйти в отставку. Люди действительно считают, что депутат или министр на пляже должен загорать в спортивном костюме?" - не скрыла свое непонимание Петравича.