Чт, 3.09.2020
В CSDD есть светлые головы, которые могут обеспечить нам безопасность и уменьшение эмиссии СО2 в воздух, а также сократить время в дороге на каких-то пять-десять минут, которые иногда действительно решают. Дмитрий, автор инициативы о повороте направо на красный свет светофора
Дмитрий, автор инициативы о повороте направо на красный свет светофора

Письмо работодателю за то, что сотрудник лайкнул негативный пост. Арманева снова в центре скандала

Ранее широкий резонанс вызвало решение Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) выбрать скандального инфлюенсера Майю Арманеву послом кампании "Доверяй, но проверяй". Не успели мы отойти от одного скандала, как в Сети начали обсуждать новый с участием Арманевой. 

Инфлюенсер и представитель партии "Союз зеленых и крестьян" Синдия Бокане в соцсетях опубликовала снимок с Арманевой, где благодарит ее за поддержку: 

"Майя всегда была прекрасным источником вдохновения и знаний не только для меня, но и для других активных представителей молодежи, которые всеми силами отстаивают интересы молодежи и поддерживают их достижения!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sindija Bokāne | IG Coach (@cindywanderlust) on

Под записью одна женщина оставила скептический комментарий:

"Конечно, радостно получать поддержку от Майи, если вы ежемесячно платите сумму, чтобы находиться в "престижной" "Ассоциации блогеров и инфлюенсеров"! Я извиняюсь, но вдруг публично включиться в политику и выступать за молодежь, когда единственное, что можно назвать реальной связью с молодежью - "участвовал в молодежном Сейме" - жалко. Можете ли назвать хотя бы пять молодежных организаций? И как собираетесь с ними работать? Шутка, а не кандидатура. А также поддержка Майи, у которой среди молодежи не лучшая репутация..."

Комментарий получил около 100 отметок "нравится" и, хотя Арманева в нем была только упомянута, девушке не понравилось, что в принципе кто-то нажал "нравится". 

Об этом в Twitter рассказала Рената, отметив, что из-за своей отметки "Нравится" у данного комментария, она получила письмо от Арманевой на свое рабочее место. 

"Давайте знакомиться! Я Рената с 86 подписчиками в Twitter и 73 - в Instagram. И все равно я такой сильный лидер мнений, что сегодня на мое рабочее место пришло письмо от самой Майи о разрушении ее репутации (за лайк одного комментария с моей стороны). Никогда не недооценивайте себя", - написала Рената. 

Она рассказала, что нажала "нравится" со своего личного, а не рабочего аккаунта, однако Арманева сообщение о разрушении репутации отправила на рабочее место Ренаты. Письмо отправлено от Арманевой как от председателя ассоциации. 

"Письмо было адресовано моему рабочему месту, а не мне лично. У меня нет прав публиковать это письмо и нет ни желания, ни необходимости это делать", - отметила женщина.

Спустя некоторое время Рената прокомментировала подробнее случившееся:

"В общем, от меня, наверное, тоже нужно более широкое объяснение всей этой истории, в которой я и мое рабочее место - Латвийский молодежный совет (LJP) - немного вовлечены.

История такая, что было время избирательной кампании и LJP написал комментарий под записью Синдии, спрашивая где и как она и Майя защищают интересы молодежи. Вопрос корректный, без обвинений и упреков, и, получив ответ от Синдии, LJP призвал к сотрудничеству после выборов, так как у LJP и Синдии одна целевая аудитория - молодежь. 

Вечером после работы посмотрела больше, что инфлюенсер Синдия делает на благо молодежи (так как до этого даже не слышала о ней, только о Майе и скандале с Madara Cosmetics) и что обещает в Рижской думе", - написала женщина, отметив, что лайк нажала, думая о той части комментария, где просили назвать пять молодежных организаций. 

"На второй день, придя на работу, обнаружили, что вечером того же дня получили заявление/письмо от председателя "Латвийской ассоциации блогеров и инфлюенсеров" Майи Арманевой, где LJP обвинялся в очернении репутации, и я в поддержке этого. То же самое письмо было адресовано в Министерство образования и науки (МОН) и... в Государственную инспекцию по защите прав детей (по какой причине?), письмо датировано 27.09.20 (!!) и содержит грамматические ошибки, но, с кем не случается.  

Мы вместе с президентом LJP, несмотря на то, что письмо было получено на э-почту без подписи, отправили в пятницу Майе ответ (и для информации МОН и Инспекции) о том, что случилось недоразумение и LJP и я не разрушали и не пытались разрушить или очернить ее репутацию или ассоциации. Кроме того, в демократичном обществе у сотрудников LJP вне работы есть права на личное мнение и это никак не связано с деятельностью LJP (...)".

Рената отметила, что разместила свою публикацию, поскольку "есть чувство юмора". Неожиданно публикация вызвала резонанс, и в этот же день Рената узнала о том, кто такая Майя и о скандале с SPKC.

История Ренаты сразу же вызвала десятки откликов от других пользователей Сети, а также возмущение и поддержку. 

"Да, за лайк"

"Так, я тоже хочу нажать лайк на этот комментарий. Представляю, как мой начальник рассмеялся бы, если бы ему пришло такое письмо. Ушел бы сам лайкнуть"

"В принципе Майя сама себе выстрелила в ногу. Я даже скажу - в обе ноги. Как и Тодоренко, которая одним своим глупым высказыванием сильно навредила своей репутации. Если хочется быть королевой влияний, то нужно понимать, что сумки Gucci будет недостаточно, нужно думать, что делаешь"

"Рената, а как Ты вообще осмелилась такие неудобные вопросы лайкать и задавать?"

"Просто - чтооо? У председателя "Латвийской ассоциации блогеров и инфлюенсеров" действительно нет более важных дел?"

Сама Арманева скандал не комментировала. 

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ
Back