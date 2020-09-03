Письмо работодателю за то, что сотрудник лайкнул негативный пост. Арманева снова в центре скандала

Ранее широкий резонанс вызвало решение Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) выбрать скандального инфлюенсера Майю Арманеву послом кампании "Доверяй, но проверяй". Не успели мы отойти от одного скандала, как в Сети начали обсуждать новый с участием Арманевой.
Инфлюенсер и представитель партии "Союз зеленых и крестьян" Синдия Бокане в соцсетях опубликовала снимок с Арманевой, где благодарит ее за поддержку:
"Майя всегда была прекрасным источником вдохновения и знаний не только для меня, но и для других активных представителей молодежи, которые всеми силами отстаивают интересы молодежи и поддерживают их достижения!"
Под записью одна женщина оставила скептический комментарий:
"Конечно, радостно получать поддержку от Майи, если вы ежемесячно платите сумму, чтобы находиться в "престижной" "Ассоциации блогеров и инфлюенсеров"! Я извиняюсь, но вдруг публично включиться в политику и выступать за молодежь, когда единственное, что можно назвать реальной связью с молодежью - "участвовал в молодежном Сейме" - жалко. Можете ли назвать хотя бы пять молодежных организаций? И как собираетесь с ними работать? Шутка, а не кандидатура. А также поддержка Майи, у которой среди молодежи не лучшая репутация..."
Комментарий получил около 100 отметок "нравится" и, хотя Арманева в нем была только упомянута, девушке не понравилось, что в принципе кто-то нажал "нравится".
Об этом в Twitter рассказала Рената, отметив, что из-за своей отметки "Нравится" у данного комментария, она получила письмо от Арманевой на свое рабочее место.
"Давайте знакомиться! Я Рената с 86 подписчиками в Twitter и 73 - в Instagram. И все равно я такой сильный лидер мнений, что сегодня на мое рабочее место пришло письмо от самой Майи о разрушении ее репутации (за лайк одного комментария с моей стороны). Никогда не недооценивайте себя", - написала Рената.
Она рассказала, что нажала "нравится" со своего личного, а не рабочего аккаунта, однако Арманева сообщение о разрушении репутации отправила на рабочее место Ренаты. Письмо отправлено от Арманевой как от председателя ассоциации.
"Письмо было адресовано моему рабочему месту, а не мне лично. У меня нет прав публиковать это письмо и нет ни желания, ни необходимости это делать", - отметила женщина.
Iepazīsimies! Esmu Renāte ar 86 sekotājiem TW un 73 sekotājiem IG. Un tomēr esmu TIK spēcīga viedokļu līdere,ka mana darba vieta šodien saņēma vēstuli no pašas Maijas par viņas reputācijas graušanu (par viena komenta like no manas puses) #nekadnenovērtēSeviParZemu 🤷🏼♀️ pic.twitter.com/tejjKNEDau— Renāte (@fon_Mencendorfa) August 28, 2020
Спустя некоторое время Рената прокомментировала подробнее случившееся:
"В общем, от меня, наверное, тоже нужно более широкое объяснение всей этой истории, в которой я и мое рабочее место - Латвийский молодежный совет (LJP) - немного вовлечены.
История такая, что было время избирательной кампании и LJP написал комментарий под записью Синдии, спрашивая где и как она и Майя защищают интересы молодежи. Вопрос корректный, без обвинений и упреков, и, получив ответ от Синдии, LJP призвал к сотрудничеству после выборов, так как у LJP и Синдии одна целевая аудитория - молодежь.
Вечером после работы посмотрела больше, что инфлюенсер Синдия делает на благо молодежи (так как до этого даже не слышала о ней, только о Майе и скандале с Madara Cosmetics) и что обещает в Рижской думе", - написала женщина, отметив, что лайк нажала, думая о той части комментария, где просили назвать пять молодежных организаций.
"На второй день, придя на работу, обнаружили, что вечером того же дня получили заявление/письмо от председателя "Латвийской ассоциации блогеров и инфлюенсеров" Майи Арманевой, где LJP обвинялся в очернении репутации, и я в поддержке этого. То же самое письмо было адресовано в Министерство образования и науки (МОН) и... в Государственную инспекцию по защите прав детей (по какой причине?), письмо датировано 27.09.20 (!!) и содержит грамматические ошибки, но, с кем не случается.
Мы вместе с президентом LJP, несмотря на то, что письмо было получено на э-почту без подписи, отправили в пятницу Майе ответ (и для информации МОН и Инспекции) о том, что случилось недоразумение и LJP и я не разрушали и не пытались разрушить или очернить ее репутацию или ассоциации. Кроме того, в демократичном обществе у сотрудников LJP вне работы есть права на личное мнение и это никак не связано с деятельностью LJP (...)".
Рената отметила, что разместила свою публикацию, поскольку "есть чувство юмора". Неожиданно публикация вызвала резонанс, и в этот же день Рената узнала о том, кто такая Майя и о скандале с SPKC.
История Ренаты сразу же вызвала десятки откликов от других пользователей Сети, а также возмущение и поддержку.
"Да, за лайк"
Jā, par like.— Renāte (@fon_Mencendorfa) August 28, 2020
"Так, я тоже хочу нажать лайк на этот комментарий. Представляю, как мой начальник рассмеялся бы, если бы ему пришло такое письмо. Ушел бы сам лайкнуть"
Tā, es arī gribu uzspiest like tam komentāram. Iedomājos, kā mans šefs smietos, ja viņam atsūtītu tādu vēstuli 😂Aizietu arī pats nolaikot 😄— Baiba Kalpiša (@baibakalpisha) August 28, 2020
"В принципе Майя сама себе выстрелила в ногу. Я даже скажу - в обе ноги. Как и Тодоренко, которая одним своим глупым высказыванием сильно навредила своей репутации. Если хочется быть королевой влияний, то нужно понимать, что сумки Gucci будет недостаточно, нужно думать, что делаешь"
Principā Maija pati sev iešāva kājā. Es pat teiktu - abās kājās. Ikurāt kā RU ietekmele Todorenko, kas ar vienu stulbu teikumu pati spēcīgi sabojāja savu reputāciju.— Ieva Freidenfelde (@Meibija) August 28, 2020
Ja gribās būt ietekmeļu karalienei, ir jāsaprot, ka ar gučči somiņu nepietiek, vajag vēl arī domāt līdzi, ko dari
"Рената, а как Ты вообще осмелилась такие неудобные вопросы лайкать и задавать?"
Renāte, a kā Tu vispār uzdrošinies tādus neērtus jautājumus laikot un uzdot? 😀— Krista (@kristalubina) August 28, 2020
P.S. Ceru, ka aizsūtījāt atpakaļ vēstuli ar skaidrojumu par to, ko nozīmē jauniešu interešu aizstāvība.
"Просто - чтооо? У председателя "Латвийской ассоциации блогеров и инфлюенсеров" действительно нет более важных дел?"
vnk waaaat?? :D tiešām Latvijas Influenceru asoc. vadītājai, nav svarīgākas lietas ko darīt?— ChrissLV (@ChrisssLV) August 28, 2020
Сама Арманева скандал не комментировала.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!