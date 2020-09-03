Письмо работодателю за то, что сотрудник лайкнул негативный пост. Арманева снова в центре скандала

Вечером после работы посмотрела больше, что инфлюенсер Синдия делает на благо молодежи (так как до этого даже не слышала о ней, только о Майе и скандале с Madara Cosmetics) и что обещает в Рижской думе", - написала женщина, отметив, что лайк нажала, думая о той части комментария, где просили назвать пять молодежных организаций.

"На второй день, придя на работу, обнаружили, что вечером того же дня получили заявление/письмо от председателя "Латвийской ассоциации блогеров и инфлюенсеров" Майи Арманевой, где LJP обвинялся в очернении репутации, и я в поддержке этого. То же самое письмо было адресовано в Министерство образования и науки (МОН) и... в Государственную инспекцию по защите прав детей (по какой причине?), письмо датировано 27.09.20 (!!) и содержит грамматические ошибки, но, с кем не случается.

Мы вместе с президентом LJP, несмотря на то, что письмо было получено на э-почту без подписи, отправили в пятницу Майе ответ (и для информации МОН и Инспекции) о том, что случилось недоразумение и LJP и я не разрушали и не пытались разрушить или очернить ее репутацию или ассоциации. Кроме того, в демократичном обществе у сотрудников LJP вне работы есть права на личное мнение и это никак не связано с деятельностью LJP (...)".

Рената отметила, что разместила свою публикацию, поскольку "есть чувство юмора". Неожиданно публикация вызвала резонанс, и в этот же день Рената узнала о том, кто такая Майя и о скандале с SPKC.

История Ренаты сразу же вызвала десятки откликов от других пользователей Сети, а также возмущение и поддержку.

"Да, за лайк"

Jā, par like. — Renāte (@fon_Mencendorfa) August 28, 2020

"Так, я тоже хочу нажать лайк на этот комментарий. Представляю, как мой начальник рассмеялся бы, если бы ему пришло такое письмо. Ушел бы сам лайкнуть"

Tā, es arī gribu uzspiest like tam komentāram. Iedomājos, kā mans šefs smietos, ja viņam atsūtītu tādu vēstuli 😂Aizietu arī pats nolaikot 😄 — Baiba Kalpiša (@baibakalpisha) August 28, 2020

"В принципе Майя сама себе выстрелила в ногу. Я даже скажу - в обе ноги. Как и Тодоренко, которая одним своим глупым высказыванием сильно навредила своей репутации. Если хочется быть королевой влияний, то нужно понимать, что сумки Gucci будет недостаточно, нужно думать, что делаешь"

Principā Maija pati sev iešāva kājā. Es pat teiktu - abās kājās. Ikurāt kā RU ietekmele Todorenko, kas ar vienu stulbu teikumu pati spēcīgi sabojāja savu reputāciju.

Ja gribās būt ietekmeļu karalienei, ir jāsaprot, ka ar gučči somiņu nepietiek, vajag vēl arī domāt līdzi, ko dari — Ieva Freidenfelde (@Meibija) August 28, 2020

"Рената, а как Ты вообще осмелилась такие неудобные вопросы лайкать и задавать?"

Renāte, a kā Tu vispār uzdrošinies tādus neērtus jautājumus laikot un uzdot? 😀

P.S. Ceru, ka aizsūtījāt atpakaļ vēstuli ar skaidrojumu par to, ko nozīmē jauniešu interešu aizstāvība. — Krista (@kristalubina) August 28, 2020

"Просто - чтооо? У председателя "Латвийской ассоциации блогеров и инфлюенсеров" действительно нет более важных дел?"

vnk waaaat?? :D tiešām Latvijas Influenceru asoc. vadītājai, nav svarīgākas lietas ko darīt? — ChrissLV (@ChrisssLV) August 28, 2020

Сама Арманева скандал не комментировала.