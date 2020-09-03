ЕС: пока рано вводить санкции из-за отравления Навального

Страны-члены Европейского союза (ЕС) в четверг, 3 сентября, начали обсуждение по поводу реакции на отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального. Они заявили, что еще слишком рано вводить новые санкции, пока не будет выявлен виновник. Об этом сообщает агентство LETA.
В ЕС начали работать над ответом за покушение на убийство российского оппозиционера после объявления Германии о том, что Навальный был отравлен веществом, парализующим нервную систему.
Немецкие официальные лица в Брюсселе проинформировали представителей других 26 стран ЕС о ситуации с Навальным, который в настоящее время лечится в Берлине.
"Россия должна провести "тщательное и прозрачное" расследование по делу об отравлении 44-летнего Алексея Навального",- заявил официальный пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.
"Мы хотим, чтобы виновные были привлечены к ответственности, но для этого должно быть проведено расследование и должны быть результаты", - сказал Стано журналистам в Брюсселе, когда его спросили, будут ли введены санкции в ответ на случившееся.
"Мы еще не достигли цели, поэтому трудно говорить о наказании, если нет ответственного", - заявил пресс-секретарь.
Москва заявила, что готова сотрудничать с Германией, но настаивает, что нет причин винить Россию в случившемся.
Стано заявил, что ЕС не намерен вмешиваться в расследование, но выразил сомнение, что расследование в России приведет к значительным результатам.
"Я могу только напомнить, что Навальный не был первым, кто стал жертвой такого трусливого и бесчеловечного покушения на убийство", - сказал Стано.
"Мы видели, как в России убивали других людей, приглушали голоса других оппозиционеров - Анну Политковскую, Сергея Магнитского, Бориса Немцова. Были ли у нас удовлетворительные результаты в расследовании этих убийств? Пока результаты не очень успешные", - сказал пресс-секретарь.
Галерея: Алексей Навальный доставлен в клинику в Берлине
- Навальный был госпитализирован рано утром 20 августа в Омске с отравлением неясного происхождения. Он был введен в состояние искусственной комы.
- В России врачи не смогли выяснить причину его заболевания, немецкие подозревали отравление ингибитором холинэстеразы.
- К этому классу веществ относятся боевые отравляющие вещества, в том числе "Новичок".
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