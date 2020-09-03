ЕС: пока рано вводить санкции из-за отравления Навального

В ЕС начали работать над ответом за покушение на убийство российского оппозиционера после объявления Германии о том, что Навальный был отравлен веществом, парализующим нервную систему.

Немецкие официальные лица в Брюсселе проинформировали представителей других 26 стран ЕС о ситуации с Навальным, который в настоящее время лечится в Берлине.

"Россия должна провести "тщательное и прозрачное" расследование по делу об отравлении 44-летнего Алексея Навального",- заявил официальный пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.

"Мы хотим, чтобы виновные были привлечены к ответственности, но для этого должно быть проведено расследование и должны быть результаты", - сказал Стано журналистам в Брюсселе, когда его спросили, будут ли введены санкции в ответ на случившееся.

"Мы еще не достигли цели, поэтому трудно говорить о наказании, если нет ответственного", - заявил пресс-секретарь.

Москва заявила, что готова сотрудничать с Германией, но настаивает, что нет причин винить Россию в случившемся.

Стано заявил, что ЕС не намерен вмешиваться в расследование, но выразил сомнение, что расследование в России приведет к значительным результатам.

"Я могу только напомнить, что Навальный не был первым, кто стал жертвой такого трусливого и бесчеловечного покушения на убийство", - сказал Стано.

"Мы видели, как в России убивали других людей, приглушали голоса других оппозиционеров - Анну Политковскую, Сергея Магнитского, Бориса Немцова. Были ли у нас удовлетворительные результаты в расследовании этих убийств? Пока результаты не очень успешные", - сказал пресс-секретарь.

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Навальный был госпитализирован рано утром 20 августа в Омске с отравлением неясного происхождения. Он был введен в состояние искусственной комы.

В России врачи не смогли выяснить причину его заболевания, немецкие подозревали отравление ингибитором холинэстеразы.

К этому классу веществ относятся боевые отравляющие вещества, в том числе "Новичок".