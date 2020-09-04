ТНТ назвал дату выхода нового шоу "Секрет" с Варнавой и Хрусталевым

Шоу "Секрет" - это новый взгляд на знакомства с Екатериной Варнавой и Дмитрием Хрусталевым. На российском ТВ существует достаточное количество дейтинг-шоу, но все они построены по принципу долгой "притирки" друг к другу. "Секрет" - шоу быстрых свиданий, где сразу можно получить максимальную информацию о потенциальном избраннике.

Екатерина Варнава ФОТО: Пресс-фото

25 одиноких девушек и 25 холостых молодых людей готовы достать все свои скелеты из шкафа, ради того, чтоб встретить "своего человека".

Уже в первые минуты знакомства потенциальные половинки откроют друг другу свои самые невероятные секреты, девушки узнают, сколько зарабатывает их будущий партнер, а парни увидят девушек в купальниках. И если после таких откровений пара все-таки единогласно захочет продолжить отношения, то сможет пройти тест на совместимость и получить 100 тысяч рублей (чуть более 1 тысячи евро).

Поиск участников был нелегким. Но прозрачным. За весь период кастинга продюсерам пришло 10 000 анкет, авторы которых были готовы рассказать на всю страну правду о себе. В эфир прошли только около 200 участников. И это, действительно, смелые люди, готовые начать отношения с правды.

ФОТО: Пресс-фото

Креативные продюсеры шоу "Секрет" Даня Пронякина и Константин Обухов:

"В любом шоу существует мораль. В шоу "Секрет" она такова: не бойся начать отношения с правды, не бойся быть открытым миру, это сэкономит время и нервы в будущем. В шоу реально сложилось несколько пар, а многие до сих пор общаются после съемок, даже те, кто так и остался сидеть в зрительном зале. Съемки проекта пошли многим участникам на пользу. И не только им - пару себе нашел даже наш оператор! Тяжело не влюбиться, когда все съемочные дни в воздухе витает атмосфера романтики".

Шоу "Секрет" с 5 сентября в 22.00 на ТНТ!

Галерея: шоу "Секрет"