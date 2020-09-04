Захватывающая погоня на улицах Риги: водителя из Украины преследовали семь экипажей полиции

Драматические события начались на улице Гертрудес - все из-за неправильно припаркованной машины. Муниципальные полицейские решили проверить регистрацию машины и выяснилось, что у Chrysler Voyager номерные знаки чужого автомобиля.

Информация была передана в дежурную часть, полицейские продолжили наблюдение за подозрительным автомобилем. Тем временем к минивэну подошел мужчина, сел в него и поехал.

С первых минут стало понятно, что шофер готов идти на риск, лишь бы ускользнуть от полиции.

За несколько минут он успел нарушить столько правил, сколько некоторые не нарушали за всю свою жизнь, поэтому к погоне подключились еще четыре экипажа муниципальной полиции и несколько патрулей Госполиции. Всего в поимке водителя участвовали семь экипажей полиции.

По словам сотрудника Муниципальной полиции Виталия Шкутанса, в один момент водитель на улице Миера даже задел несколько припаркованных на обочине машин, но и это не послужило причиной притормозить. Водитель жал газ в пол и поездка продолжилась через весь Межапарк, после чего беглец развернулся снова в направлении центра.

Поворотный момент в операции настал в Саркандаугаве - водитель Chrysler свернул налево, заехал на тихую улочку и оказался в тупике. Но и это еще не все - поняв, что уехать уже не удастся, он принялся бежать. Его вскоре догнали и заключили в наручники. На вопрос, почему он убегал, водитель ответить внятно не смог.

Вскоре последовал перечень правонарушений гражданина Украины. Ответить придется за все.

По информации Дорожной полиции, против мужчины начато четыре административных дела - одно за езду на автомобиле с чужими номерами (уже выписан штраф 140 евро), второе - за то, что покинул место ДТП (денежный штраф до 200 евро и запрет на права до двух лет), третье - за управление незарегистрированного транспортного средства (штраф до 140 евро), но самые большие неприятности ему грозят за побег - закон строг к таким нарушениям и предусматривает штраф до 5000 евро, а также возможность изъять права на срок до пяти лет.

Помимо этого стражи порядка пересмотрят все записи с видеокамер - на них заснято, как водитель едет по велодорожке, по встречной, по меньшей мере семь раз пересекает перекресток на красный свет - за каждое из этих нарушений также придется ответить.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке