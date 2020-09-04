Отличная новость – "PTAC оштрафовал торговцев таблетками для пoтeнции и сжигания жира на 90 000 евро". Да-да, ЭТО еще кто-то покупает! Вообще мы заметили, что мужчинам можно втюхать абсолютно любой товар, если там фигурирует слово "потенция". Поэтому, если вы хотите повысить свои продажи, просто пользуйтесь этой формулой: "Наши новые грабли повысят ваше либидo!". Теперь понятно, почему мужчины так часто толкутся в отделе для сада и огорода "Любимый, давай проведем незабываемый вечер… - Да, дорогая, я сейчас до Депо сгоняю за тяпкой!". Ах, вот почему Depo допоздна работает и очереди там вечно с километр…

Слышали, что с 1 сентября на некоторых маршрутах общественного транспорта входить снова нужно только через переднюю дверь? А выходить мы, наверное, через люки будем… Ладно, идея, наверное, неплохая, но водителей как-то жалко – после шестимесячного шоу "За стеклом" им теперь и за пробитым е-талоном проследи, и бомж-фильтром поработай. А дальше что? Всем входящим температуру померить, анализы собрать, сменку проверить, гороскоп на день зачитать? И едешь свои 4 остановки 38 часов.

Продолжаем тему дорог. Читали, что реновированное Юрмальское шоссе стало первым местом в Латвии, где разрешено ехать 110 км/ч.

Во-первых, поздравляем, молодцы – уложились как раз к началу сезона! Сезона дождей и минимальных поездок на море.

Во-вторых, даже не знаем, как сказать, но Юрмальское шоссе далеко не первое место в Латвии, где гоняют 110 км/ч. Но вообще, интересная математика выходит. Дано: участок длиной примерно 5 км. Раньше мчали 90 км/ч и проезжали за 3,2 мин, а теперь со скоростью 110 км/ч проносятся за 2,4 мин. Вопрос: сколько евро было потрачено?

Мы тут одну новость прочитали, заголовок которой нас очень повеселил "в Елгаве неизвестное вещество из канализации растеклось по местной реке". Неизвестное вещество. Из канализации. Вещество. Неизвестное. Уж не знаем, живет ли кто сейчас в Елгавском дворце, но такое ощущение, что автор этой статьи именно оттуда! Журналист голубых кровей, за которым услужливые пажи всегда выносили его горшок. Вот оно как бывает оказывается – вещество неизвестное, а пахнет почему-то, ох, как известно!

Ну, а Balticom в эту субботу собирается на корпоратив под трогательным названием "Прощай, лето!" В пригласительном было написано, что мы поедем в лес, а с собой надо взять лопаты и черные мешки. Надеемся, что такое пригласительное пришло не только нашему отделу… Откуда такое сомнение? Дело в том, что мы пустили огромное количество рекламы на радио по мотивам песни Baby Shark. Ну, и как бы заколебали ею даже собственных коллег, еще и пообещали крутить ее почаще на корпоративе… В общем, теперь мы переживаем, как бы праздник не переименовали в "Прощай, отдел маркетинга и плохого музыкального вкуса Balticom!".

А вы слышали наш Baby Shark? Ду-ду-ду-ду.

*Яркий обзор событий недели представляет Отдел маркетинга и плохого музыкального вкуса Balticom. Хотите высказаться? Пишите!